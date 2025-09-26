La alcaldesa de Burgos ofrece a Vox una bajada de impuestos municipales a cambio de su respaldo al presupuesto

BURGOS 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha ofrecido a Vox un pacto para aprobar los presupuestos de 2026, incluyendo "una bajada de impuestos". La regidora ha precisado que este era uno de los "tótems" del partido que lidera en Burgos Fernando Martínez Acitores y era una de las prioridades del programa del que fue socio de gobierno del PP.

Por el momento, se trata de una oferta, "sin concretar", una premisa sobre la que negociar más adelante y determinar "qué impuestos bajar y cuál sería la cantidad a reducir" en la fiscalidad que grava a los ciudadanos, un pacto ofrecido a Vox en las mismas condiciones que al PSOE, "sin aceptar líneas rojas" ni "propuestas en negativo" porque Ayala entiende que "no se trata de no hacer, "sino de "incluir" en las cuentas del equipo de Gobierno propuestas de los partidos de la oposición.

Así, el equipo de Gobierno y Vox han quedado en volver a reunirse, todavía sin fecha, para estudiar un borrador de presupuestos que también se entregará al PSOE. Sería un primer avance, porque el borrador definitivo de presupuestos no estará listo hasta "dentro de un mes o un mes y medio".

Se trataría de un documento que reflejase "más o menos por dónde va a ir el presupuesto", unas líneas generales para, en "una segunda reunión", concretar exactamente los términos de las bajadas de impuestos.

La alcaldesa ha apuntado que la reunión con Vox se presumía "más complicada" porque partían de un "pacto de gobierno" en el que la mayoría de las inversiones eran "pactadas", hasta que ese consenso se rompió en noviembre del año pasado con la controversia de las subvenciones a entidades que trabajan con personas migrantes.

Ayala ha recordado que la semana pasada mantuvo una reunión con el PSOE en la cual ofreció "una posibilidad de acuerdo" para pactar el presupuesto y lamenta que nada más salir de la reunión dijeron "que no estaban dispuestos a pactar el presupuesto" ni negociar nada con el PP.

La regidora ha insistido en que la negociación sobre los presupuestos consiste en "aportaciones a mayores", en tono "positivo" y no se trata de restar proyectos, sino de sumar los de Vox o del PSOE. Sin embargo, la alcaldesa es "consciente" de que va a ser muy "complicado" llegar a un pacto también con Vox.

Los puntos que les separan en materia impositiva son salvables, pero el partido de Abascal en Burgos no quiere que el equipo de Gobierno empiece algunos de los proyectos emblemáticos para Ayala, como es el túnel de la calle Santander, un proyecto al que se ha opuesto radicalmente. Vox tampoco va a admitir que se siga subvencionando a las entidades que trabajan con personas migrantes o que se destine dinero a la cooperación internacional.