La alcaldesa de Burgos tacha de "lamentable" el acuerdo entre PSOE y Bildu en Pamplona

BURGOS, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha calificado de "lamentable" el pacto alcanzado entre el PSOE y EH Bildu en Pamplona.

Ayala ha realizado estas valoraciones durante un desayuno informativo con los medios de comunicación en el que ha hecho balance de los seis primeros meses de Gobierno de PP y Vox en la ciudad de Burgos.

"Nos parece tremendo que Bildu pueda gobernar en un Ayuntamiento de la mano del Partido Socialista", ha destacado la regidora municipal ante las preguntas de los periodistas sobre la moción de censura anunciada por el PP.

En este sentido, y ante la posibilidad de presentar una moción de censura en el ayuntamiento capitalino, Ayala ha reconocido que no es algo que "tengan pensado", porque ya se ha celebrado el pleno ordinario del mes de diciembre y está previsto un nuevo pleno extraordinario para la aprobación inicial de los presupuestos en el que "no caben proposiciones ni mociones", y en todo caso iría para el pleno de enero.

"Parece mentira que se hayan olvidado de todo lo que ha pasado en este país durante 40 años. Me parece algo lamentable. Esa valoración política tenemos que hacerla porque creo que es necesaria", ha concluido la regidora municipal.