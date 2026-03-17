La alcaldesa de Palencia defiende el cese de la secretaria general del ayuntamiento por pérdida de confianza

Archivo - La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés. Archivo - Isa Saiz - Europa Press - Archivo

PALENCIA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, ha defendido el cese de la secretaria general del Ayuntamiento y ha asegurado que se debe a una pérdida de confianza "plenamente motivada" y que no se trata, en ningún caso de una "decisión arbitraria".

En unas declaraciones recogidas por acceso Europa Press, la regidora recuerda que el puesto de secretario general es "de libre designación" y se basa en la confianza, y según la jurisprudencia del Tribunal Supremo puede ser revocado "de forma discrecional siempre que existan argumentos que justifiquen esa pérdida de confianza".

Miriám Andrés ha explicado que hay dos motivos principales que han llevado al cese y es que "se ocultó durante meses" tres requerimientos del Procurador del Común dirigidos a la Alcaldía, una situación que podría haber generado responsabilidades penales tanto para la funcionaria como para la regidora, por falta de respuesta tal y como ha detallado.

El segundo motivo se refiere a la declaración de bienes de una concejala, cuya recepción fue certificada en el Ayuntamiento con fecha de un día inhábil (un domingo), mediante "un documento manuscrito y sin firma electrónica".

"Ella ha alegado un error en la fecha, pero yo no puedo mandar a publicar un documento cuya única fecha es un domingo, porque es un día inhábil", ha destacado Andrés, quien ha insistido en que estos hechos demuestran una pérdida de confianza real "en una persona" que le pone todos los días "muchos documentos para la firma".

Por ello, la alcaldesa ha aseverado que el cese no responde a cuestiones políticas ni personales y ha reconocido que la relación personal "siempre ha sido correcta", al tiempo que ha insistido en que la decisión está totalmente justificada.