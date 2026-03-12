La alcaldesa de Zaragoza pide "financiación justa" para CyL y Aragón que comparten el problema de despoblación

En el centro, Natalia Chueca junto a la candidatura del PP por Soria. - EUROPA PRESS

SORIA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha pedido este jueves en Soria una "financiación justa" para dos comunidades autonómas, Aragón y Castilla y León, que "comparten el problema de la despoblación".

Chueca ha visitado Soria para apoyar la candidatura del PP, donde ha reclamado "poner en valor las provincias con despoblación, frente a una financiación privilegiada donde se beneficia a los socios generando desigualdad", en relación a los socios del Gobierno de Pedro Sánchez.

Durante su visita ha recordado que tiene "sangre soriana" ya que su madre y sus abuelos son sorianos, y también por ser "dos provincias vecinas y hermanas donde un nueve por ciento de los habitantes de Zaragoza son sorianos o descendientes de sorianos".

"Soria, igual que Zaragoza, necesita la estabilidad que saben traer los gobiernos del PP. Cuando llegamos en 2019 hacia décadas que no había inversiones en la ciudad de Zaragoza y Soria las necesita para crear empleo y prosperidad, hoy hay más de 50.000 millones de euros de inversión de empresas que crean prosperidad", ha subrayado en relación a su ciudad.

En este sentido, ha solicitado a los sorianos que, en "un mundo convulso", apuesten por "certeza y prosperidad", algo que "solo garantiza el PP y la continuidad de políticas como las de educación, según ha indicado.

Chueca ha pedido "unir el voto en el PP para garantizar una mayoría suficiente que permita la gobernabilidad del PP y los ciudadanos tengan prosperidad, empleo y garantía de servicios públicos que tanto necesita Castilla y León".

"MARCA PROPIA" EN EDUCACIÓN

Por su parte, la cabeza de lista del PP por Soria, Rocío Lucas, ha comenzado su intervención con la condena de los asesinatos machistas de Miranda de Ebro (Burgos) y ha transmitido el apoyo a las víctimas y al cuidado de los menores.

En cuanto al programa, se ha referido a la educación en una provincia con "marca propia" referente a nivel nacional y mundial que permite lograr "atracción de jóvenes, talento y estudiantes que quieran tener un futuro en la provincia".

Así, ha subrayado que, en estos cuatro años, la educación ha sido "una política prioritaria para el gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, una línea con la que se quiere continuar".

En este sentido, se ha referido a la ampliación de los centros de formación Pico Frentes o del Merced, las escuelas con tres niños en el medio rural, la apuesta por la FP territorializada en los institutos o por por el Campus de Soria con la gratuidad de la primera matrícula para los estudiantes empadronados.

Junto a ello se impulsará el Frado del Deporte, la ampliación del polideportivo y el doble Grado de Ciencias del Deporte y Fisioterapia.