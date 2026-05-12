Alcohólicos Rehabilitados de Segovia celebra sus 40 años con un concierto solidario que reivindica el ocio sin alcohol

El músico Paco Bravo (izda); el presidente de Arseg, Miguel Martín: el músico Ernesto Arranza y la concejala de Asusntos Sociales de Segovia, Azucena Suárez. - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Segovia (Arseg) y la Asociación Cultural Amigos de la Música de Segovia han convocado para el próximo 24 de mayo el concierto 'Cultura y música sin alcohol: vida a tope', con el que reivindican el ocio y el disfrute de la música en directo, sin necesidad de recurrir al consumo de alcohol.

El concierto tendrá lugar en la sala ExPresa de la Cárcel Centro de Creación a partir de las 18.00 horas y celebra el 40 aniversario de Arseg. Cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Segovia a través de la Concejalía de Cultura y reivindica un modelo de ocio y entretenimiento desvinculado del consumo de alcohol.

Además, servirá para dar visibilidad a la labor que Arseg ha desarrollado durante cuatro décadas en la ciudad acompañando a personas con adicciones y a sus familias.

Así lo ha explicado el presidente de Arseg, Miguel Martín, durante la presentación del concierto, donde ha insisitido en "el carácter integrador, educativo y preventivo con el que la música puede contribuir a una mirada más consciente sobre el alcoholismo como enfermedad".

En representación de la Asociación Cultural Amigos de la Música de Segovia, Ernesto Arranz y Paco Bravo han llamado la atención sobre una realidad que consideran cada vez más extendida como es la presencia de marcas y compañías de la industria alcohólica en festivales y conciertos, como patrocinadores, hasta el punto de convertir muchos de estos espacios en plataformas de promoción del consumo.

Esta situación, ha advertido Arranz, "favorece la normalización del alcohol entre la población y expone a menores y jóvenes a mensajes publicitarios con consecuencias para la salud pública y el desarrollo social".

LABOR DE CONCIENCIACIÓN

La concejala de Servicios Sociales, Igualdad y Barrios, Azucena Suárez, ha valorado especialmente "el carácter social y preventivo de la propuesta" y ha destacado que se trata de "un evento en el que la cultura tiene mucho que decir y donde artistas ponen su talento al servicio de una concienciación social tan justa como necesaria".

La edil ha añadido que "la normalización del consumo de alcohol en eventos culturales no debe tomarse a la ligera" y ha abogado por "romper de una vez por todas con esa relación tóxica" que vincula el disfrute de la música y la cultura con el consumo de bebidas alcohólicas.

Según ha relatado el músico Paco Bravo, el cartel del concierto está integrado por cuatro grupos que participan de forma altruista: Lavanda, La Cristi, Ruta 66 The Band y Ernie Arranz. Las entradas tienen un precio de 10 euros, IVA incluido, y pueden adquirirse a través de la plataforma Eventbrite. La recaudación íntegra se destinará a financiar los programas de ayuda, asistencia y rehabilitación que Arseg gestiona en Segovia.

Los organizadores han subrayado que el concierto "demostrará que es posible disfrutar de una oferta cultural atractiva, participativa y de calidad sin necesidad de asociarla al consumo de alcohol".

En ese sentido, la iniciativa será también escaparate de la trayectoria de Arseg, una entidad que desde hace cuatro décadas atiende a personas afectadas por el alcoholismo y a sus entornos familiares en la provincia de Segovia, y cuya labor asistencial y de orientación permanece en muchas ocasiones alejada del debate público.

En la presentación se ha reflexionado sobre el papel de la industria del alcohol en el ecosistema cultural y musical, y sobre la responsabilidad de instituciones, organizadores y artistas a la hora de construir espacios de ocio que resulten accesibles e inclusivos para toda la ciudadanía, incluidos quienes, por razones de salud o por convicción personal, han decidido no consumir alcohol.