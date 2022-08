Aldeamayor (Valladolid) vive este fin de semana tres días de actividades con el VII Festival de Artes de Calle

VALLADOLID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La localidad vallisoletana de Aldeamayor de San Martín (Valladolid) celebra este fin de semana, entre este viernes, 26 de agosto, y el domingo día 28, el VII Festival de Artes de Calle, con una decena de actividades de teatro, danza, música, cuentos, y un 'videomapping' entre otros espectáculos.

El Festival "vuelve a las calles y plazas" de la localidad con acceso libre a las actuaciones y con espectáculos que, mayoritariamente, son de "creación femenina"

El programa se abre en la tarde de este viernes, a las 19.30 horas, con la actuación de la narradora y 'cuentacuentos' Charo Jaular, 'Tú, yo y un montón de secretos' en el escenario de la plaza de la Cruz. A las 20.30 horas, en la calle nueva, habrá un espectáculo de artes escénicas y danza con el título 'Tierra', a cargo de la bailarina Estrella R.

A las 21.30 horas volverán los cuentos, en el escenario situado en la avenida de Valladolid, a cargo de Ariadna Camps, con 'Artemisa y los cuentos de la Risa', mientras que el colofón a la primera jornada lo pondrá la magia, con la actuación de Martilda en la Plaza Mayor con el espectáculo titulado 'Diario de una ilusionista'.

En la jornada de este sábado, 27 de agosto, las actuaciones comenzarán en las horas del mediodía, a las 13.00, con el espectáculo de circo a cargo de 'Margarito y Cía' titulado 'Este circo no es normal' en el escenario de la avenida de Valladolid.

Ya por la tarde-noche, a las 20.00 horas, será el turno de la actuación de nuevo de Ariadna Camps, en este caso con 'Caperucita Roja, ríe que te ríe' en la calle Nueva. A las 21.00 horas la magia regresa con el espectáculo 'La magia de Dream Team' en el escenario de la plaza de la cruz.

Esta segunda jornada culminará a partir de las 23.00 horas con un espectáculo de 'videomapping' arquitectónico a cargo de Rodrigo Tamariz Music & Mapping e Imaginart en la Plaza Mayor y la fachada de la Casa Consistorial.

El show contará con música a cargo de Luis Ángel Fernández Villafañe, con la colaboración de Adriana Fernández Soto, Jorge López Santos y la Asociación Musical Tierra de Pinares. Las imágenes que se proyectarán las aportan José Vidal Ojero y Fidel Puertas, en una actividad en la que también colabora la Asociación Cultural Villa de Aldeamayor.

Finalmente, para el domingo se reservan otras dos citas más, con la actuación de Idoia Ribera, 'We can do this' en el escenario de la Plaza de la Cruz a las 19.30 horas; y el espectáculo de 'Canta Clown' de Alicia Maravillas a las 20.30 horas en la Plaza Mayor.