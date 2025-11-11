Alerta por partículas de polvo de África en el aire que comienza este miércoles

VALLADOLID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta ha alertado este martes de un episodio de intrusión de particulas de polvo procedente de África, que comenzará este miércoles, se prolongará varios días y afectará especialmente a la zona este de la Comunidad.

Por ello, desde la Junta se recomienda tomar medidas de precaución ante la continuada predicción de altas concentraciones de partículas de polvo y se aconseja evitar actividades que impliquen esfuerzo físico para grupos de riesgo y personas sensibles, así como la quema al aire libre de restos vegetales.

Dado que la magnitud de la intrusión será variable dependiendo de las horas del día y en los próximos días, se recomienda que cualquier persona que vaya a realizar actividades al aire libre, se informe sobre la calidad del aire en su zona accediendo a las páginas web que se indican más adelante.

Desde la Consejería de Medio Ambiente se hará un seguimiento de este episodio y los datos de calidad del aire de la Comunidad pueden ser consultados a tiempo real en: Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio http://servicios.jcyl.es/esco/index.action Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico: https://sig.mapama.gob.es/calidad-aire/ Agencia Europea del Medio Ambiente: http://airindex.eea.europa.eu/ APP "ICA Índice de calidad del aire" disponible en APP Store