La Alhóndiga de Segovia expone 60 fotografías inéditas de Walter Reuter sobre el II Congreso de Escritores de 1937

El comisario de la exposición, Aku Estebaranz, con el concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy, en la presentación de la exposición de fotografías de Walter Reuter. - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El espacio cultural de La Alhóndiga ha inaugurado la exposición 'Letras por la libertad', que reúne 60 fotografías inéditas del alemán Walter Reuter, realizadas en 1937, durante el Segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura.

Esta exposición, programada en el marco del Hay Festival y que se podrá ver hasta septiembre, supone la segunda ocasión en la que se muestran al público estas fotografías en las que aparecen los intelectuales más destacados de la época.

Y es que, las imágenes pertenecen a un conjunto temático de 360 negativos que el alemán Walter Reuter realizó durante su etapa en Valencia, una de las sedes del mencionado congreso junto con Madrid y Barcelona, desarrollado en plena Guerra Civil española.

Reuter fue encargado de retratar qué pasaba y las vivencias de los escritores durante su estancia en Valencia, entre el 4 y el 8 de julio, y lo hizo alejándose de los encuadres típicos de las fotografías de los corresponsales de la época, según ha explicado el comisario de la exposición, el documentalista fotográfico Aku Estebaranz.

Las instantáneas tienen enorme valor documental e histórico y han permanecido en paradero desconocido durante más de 80 años, hasta su hallazgo en el archivo personal de Guillermo Fernández Zúñiga, director de documentales y considerado el padre del cine científico español.

El concejal de Cultura de Segovia, Juan Carlos Monroy, presente en la inauguración, ha relatado que Fernández Zúñiga y Reuter fueron amigos, y fue el español quien conservó el valioso archivo fotográfico oculto en una lata metálica durante décadas.

Walter Reuter llegó a España en 1933 huyendo del régimen nazi, tras el incendio del Reichstag. Se estableció en Málaga, donde abrió un estudio fotográfico y comenzó a colaborar con círculos intelectuales locales. Al estallar la Guerra Civil se trasladó a Valencia, donde desarrolló una intensa labor documental sobre el conflicto.

Reuter fue amigo y colaborador de los fotoperiodistas Robert Capa y Gerda Taro, y publicó junto a ellos en la revista francesa Regards.

A través de su cámara, Reuter retrató la realidad de la España en guerra: milicianos, refugiados, escritores, líderes políticos y figuras clave de la cultura.

Uno de los hallazgos más relevantes del archivo redescubierto es el reportaje completo del Congreso Internacional de Escritores, que reunió en julio de 1937 a figuras de talla internacional en Valencia, Madrid y Barcelona: Antonio Machado, Miguel Hernández, Pablo Neruda, María Zambrano, Pompeu Fabra o Carles Salvador, entre los españoles más conocidos.

Esta es la segunda vez que estas fotografías se muestran al público, tras su presentación en el Palacio de Comunicaciones de Valencia en 2023.