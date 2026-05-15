'Alimentos de Valladolid', "la marca más joven con mayor crecimiento a nivel nacional", celebra su X aniversario

VALLADOLID 15 May. (EUROPA PRESS)

'Alimentos de Valladolid' celebrará este mes de mayo y en junio un variado programa de actividades con el fin de conmemorar el X aniversario de la creación de dicha marca, "la más joven y que más crecimiento ha experimentado a nivel nacional", tal y como se ha felicitado el presidente de la Diputación vallisoletana, Conrado Íscar, tras anunciar que bajo la misma ya se aglutinan 600 empresas y más de 2.000 productos asociados, "consolidándose como una seña de identidad geográfica y un distintivo de excelencia reconocido por el sector agroalimentario".

Precisamente, la última de las empresas adheridas, el restaurante Román 1924, situado en el Edificio de Las Francesas, ha sido el escenario elegido para la presentación del programa de actos en el que los Centros Turísticos de la institución provincial serán los ejes vertebradores de este X aniversario que, antes de su inicio, tendrá como primer hito la celebración el próximo lunes de la Comisión de Alimentos en la que se certificará precisamente que cuenta ya con 600 asociados a una marca que se decidió crear, precisamente, el 19 de mayo de 2016, por una corporación de la que ya formaba parte Conrado Íscar.

El presidente, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha recordado que el objetivo no era otro que "dar visibilidad a la industria agroalimentaria de Valladolid, potenciar los canales de comercialización de sus productos y de fortalecer la imagen al exterior de la hostelería", pretensiones que, tal y como ha apostillado, cree sinceramente que se ha conseguido "con creces".

"Hace diez años iniciamos este camino para aglutinar bajo un mismo sello la excelencia de nuestra despensa y hoy esa marca es una seña de identidad geográfica y un distintivo de calidad reconocido por todos. Esta marca es una estrategia de promoción que ha dado visibilidad a nuestros productos y ha dinamizado el turismo gastronómico de nuestros pueblos", ha continuado Íscar antes de enumerar las distintas actividades conmemorativas.

Así, el 23 de mayo está previsto el 'Convivium de Alimentos de Valladolid' que tendrá por escenario la Villa Romana de Almenara Puras, consistente en talleres de cocina romana y un espectáculo ambientado en la antigüedad, mientras que tan solo unos días más tarde, del 27 al 31 de mayo, se celebrará el cuarto Concurso de Dulcería y posterior Feria Dulcería en Espacio La Granja, con el objetivo de poner en valor la excelencia en la repostería artesanal.

El 20 de junio, el programa se traslada al castillo de Fuensaldaña, escenario de la jornada 'A la Brasa', una merienda medieval con productos locales y vinos de la Denominación de Origen Cigales, mientras que el 26 de junio el Museo del Vino de Peñafiel albergará una 'Wine Night', una noche de música y degustación de cócteles, además de, durante el mes de septiembre, la celebración de una serie de catas-maridaje a bordo del barco Antonio de Ulloa, en el Canal de Castilla.

Asimismo, el 10 de octubre se ha organizado la 'Fiesta de las Familias' en el Valle de los Seis Sentidos, coincidiendo con el veinte aniversario de la puesta en marcha de dicho centro turístico, y como colofón, entre los días 16 y 18 del mismo mes, se celebrará la Feria del Pan y la Lenteja en Mayorga.

NUEVO LOGOTIPO PARA LA PRÓXIMA DÉCADA

Sin embargo, el eje profesional de la celebración ha sido fijado para el próximo martes 19 de mayo en el Teatro Zorrilla de Valladolid con la jornada 'BASE', un encuentro centrado en 'branding', alimentación, sostenibilidad y estrategia. En esta sesión, la marca ha previsto dar a conocer su nuevo logotipo, que busca proyectar una imagen de modernidad y futuro para la próxima década. El foro contará con la participación de expertos que analizarán los retos de la industria para convertir el producto local en un proyecto competitivo a nivel global.

Dentro de la estrategia de expansión a otras fronteras, Íscar ha anunciado la celebración de la 'Semana de Alimentos de Valladolid' en Madrid, que tendrá lugar del 1 al 7 de junio con jornadas gastronómicas y promociones en mercados de la capital madrileña. El presidente ha subrayado la importancia de extender las fronteras de la marca más allá de la provincia, recordando acciones previas realizadas en Zaragoza, Valencia o el País Vasco.

"Nuestros abuelos y nuestros padres fueron el germen de lo que hoy es Alimentos de Valladolid. La elaboración de lo inherente convertida en marca es sello carente del trabajo bien hecho. Por eso invito a todos los vallisoletanos a participar en estos actos y entre todos y acordándonos de todos y cada una de las personas que han hecho posible toda esta trayectoria todos estos años", ha concluido Íscar.

Por su parte, el restaurador Rodrigo Herrero ha resaltado que su establecimiento, Román 1924, creado en homenaje a su abuelo, carnicero, y la fecha en la que nació, representa la incorporación número 600 a este sello de calidad, lo que supone un homenaje a la cultura del productor local, y ha señalado que formar parte de esta iniciativa es una necesidad para fortalecer la hostelería y los productos del mundo rural.