Almeida ve "una cuestión de justicia" que Salamanca recupere las frecuencias de tren con Madrid

SALAMANCA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha manifestado que es "una cuestión de justicia" que Salamanca recupere la cuarta frecuencia del tren Alvia que comunica la ciudad con la capital de España, y ha pedido que incluso se añada una quinta por la demanda actual.

En su visita, concretamente a la Plaza Concilio de Trento, donde ha estado junto a alcaldes y concejales en un acto del PP de Salamanca, acompañado también por el presidente provincial de los 'populares', Carlos García Carbayo, Martínez-Almeida ha animado a los madrileños a visitar la ciudad castellano y leonesa.

"Si tienen algún día libre, que no lo duden y que vengan a Salamanca porque van a disfrutar enormemente, tanto de la ciudad como de la provincia", ha apuntado en referencia a sus vecinos de Madrid antes de lanzar su reivindicación para que se recupere la cuarte frecuencia ferroviaria que comunica ambos territorios y que se retiró durante la pandemia.

"Parece, desde luego, inexplicable, que todavía no se haya recuperado. Como ha indicado el alcalde de Salamanca, no es un problema de personas, no es un problema de medios materiales, no es un problema de trenes, ni es un problema de maquinistas, es exclusivamente un problema de voluntad política por parte del gobierno de Pedro Sánchez", ha remarcado en alusión también a las palabras previas del salmantino Carlos García Carbayo.

"Que haya estas conexiones ferroviarias no solo es beneficioso para los estudiantes que puedan venir a la Universidad de Salamanca, para los madrileños que quieran visitarla, para todos los turistas cuya puerta de entrada a España es Madrid y a partir de ahí quieren conocer ciudades patrimonio de la humanidad, como es Salamanca, sino también para fijar población", ha continuado.

Según sus palabras, la conectividad es "esencial" y, por ello, ha remarcado que "una buena conexión ferroviaria entre Madrid y Salamanca puede hacer que cualquier persona que trabaje en Salamanca, que cualquier empresario que quiera tomar una decisión de localización empresarial en Salamanca, pudiera estar en apenas dos horas conectado con uno de los principales aeropuertos que hay en el mundo, como es el aeropuerto de Madrid Barajas- Adolfo Suárez, y, por tanto, ya no es solo la conexión ferroviaria, también la conexión aeroportuaria que se podría garantizar mejor mediante el incremento y mejora de las conexiones ferroviarias", ha añadido.

Para Martínez-Almeida, hay que "recuperar lo que había antes de la pandemia y tender a incrementarla con una quinta conexión ferroviaria" y, en esta reivindicación liderada por Salamanca, el regidor madrileño ha asegurado que tiene "todo el apoyo de la ciudad de Madrid".

"Somos conscientes de las necesidades que tiene Salamanca, somos conscientes de las ventajas y oportunidades que suponen para Salamanca, de las sinergias que hay entre dos ciudades que apenas están separadas por 210 kilómetros", ha apuntado antes de mostrarse "absolutamente convencido" de que "los candidatos del Partido Popular al Congreso de los Diputados y al Senado también se harán corresponsables de esta reivindicación".

"Creo, sinceramente, que esto no es una cuestión de partidos, que esto no es una cuestión de siglas, que no es una cuestión de que en el Gobierno de España esté uno o esté otro, creo que esto es una cuestión de justicia, con Salamanca, de futuro para Salamanca, de generación de oportunidades, de crecimiento, de fijación de población para Salamanca y para toda su provincia", ha insistido.

"En esta reivindicación, Madrid será siempre corresponsable de creación, de prosperidad y de riqueza en todas las partes del territorio, de generación de sinergias, en este caso con la ciudad de Salamanca y al mismo tiempo de que solo desde la fuerza y desde la unidad seremos capaces de crecer juntos y de multiplicar los recursos que estén a disposición de todos los ciudadanos", ha seguido en su intervención.

"Para nosotros es muy importante que dos ciudades como Madrid y como Salamanca cada día estén más unidas por más y mejores infraestructuras, ha reseñado a los medios en su visita a la ciudad.

