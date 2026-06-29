Alumnos de Italia y EEUU participan en el curso de español organizado por la UCAV

Un momento de la inauguración de la jornada. - UCAV

ÁVILA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) ha inaugurado el XXVII curso de español para extranjeros, organizado por su Aula de Lengua y Cultura Española (Aulce), durante el que alumnos llegados de Italia y Estados Unidos participarán en diferentes actividades académicas y culturales que les permitirán profundizar en el aprendizaje del idioma, acercarse a la cultura española y conocer el patrimonio de lugares como Ávila, Segovia, El Escorial, Salamanca y Alba de Tormes.

El decano de la facultad de Humanidades y Educación de la UCAV, Fernando Romera, ha valorado a Aulce como una de las apuestas "más interesantes" de la institución en relación con las humanidades, al suponer "involucrarla en el estudio del español como fuente de cultura".

El curso se realiza en Ávila, un lugar que representa "uno de los hitos más importantes en la evolución del castellano". En este sentido, ha citado a figuras de relevancia como Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz o Isabel la Católica, recoge la institución académica a través de un comunicado.

Por su parte, la directora de Aulce, Ana Isabel Gómez, ha explicado que los alumnos, además de recibir clases de español, estarán "inmersos en la cultura, la historia y la tradición española". Para ello, se impartirán asignaturas como Lengua Española, "a todos los niveles", Literatura Española o Cultura y Civilización Española, así como español orientado al ámbito sanitario o de los negocios.

"También contamos con el curso de Literatura Mística, muy representativo nuestro, enseñado en español y en inglés por los padres del CITeS", ha añadido.

Los estudiantes han llegado de instituciones como la University of Dallas, cuya coordinadora, Marisa Pérez, ha destacado lo que aprenden acerca de la cultura española, "especialmente sobre la apasionante historia de Ávila". "Ellos no cuentan con ese legado artístico y literario que tenemos en España y me parece una magnífica oportunidad", ha explicado.

Además, el curso cuenta con alumnos de la John Cabot University, University of Saint Mary of the Lake, Pontificia Academia Eclesiástica, Saint Francis de Sales Seminary y San Diego State University.

"Esta iniciativa remarca, una vez más, la vocación internacional de la UCAV y su compromiso por la enseñanza de la lengua y la cultura española", finaliza el comunicado.