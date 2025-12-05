Los alumnos de Valladolid escenifican, en un Pleno en el Ayuntamiento, los derechos y deberes de la Constitución

Pleno del Ayuntamiento de Valladolid para celebrar el día de la Constitución Española - AYTO VALLADOLID

VALLADOLID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha conmemorado este viernes el día de la Constitución Española junto a 60 alumnos de la ciudad en un acto presidido por la concejala de Cultura, Irene Carvajal, en el que se ha puesto en valor la Carta Magna.

Los jóvenes vallisoletanos han sido los protagonistas de este pleno y cuatro de ellos se han sentado en los extremos de mesa central para acompañar a Carvajal, mientras que otros tantos han expuesto sus trabajos sobre dos artículos de la Constitución Española.

El artículo 39, sobre la protección social, económica y jurídica de las familias por parte de los poderes públicos, y el 48, acerca de garantizar la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político o cultural por parte del Estado.

La primera Teniente de Alcalde ha asegurado que la Casa Consistorial "es el hogar de todos los vallisoletanos", y también ha explicado que "el 6 de diciembre, es el día donde se conmemora que España cambió a un régimen democrático con una Constitución que fue fruto de la generosidad y del consenso".

Asimismo, Irene Carvajal se ha referido a los estudiantes a los que ha reconocido "como divulgadores, en sus centros escolares", de unos valores donde "se asientan los pilares del Estado de Derecho y de la Democracia" y que se puede "disfrutar muchos años después".

Carvajal ha reconocido que los alumnos en este pleno, en el que han expuesto todas sus opiniones, han "trabajado muy bien los artículos de la Constitución" elegidos, el 39 y 48, por lo que espera que les "ayude a reflexionar y a conocer sus derechos y también los deberes, porque todo derecho conlleva un deber".

Al finalizar el encuentro, la teniente de Alcalde, que ha presidido el pleno al estar ausente el alcalde, ha recomendado al los escolares la necesidad "de trabajar y estudiar mucho" para conseguir las propuestas defendidas por los jóvenes en este sesión plenaria.

Esta actividad forma parte de las iniciativas organizadas por la Concejalía de Educación y Cultura, que se oferta en la Guía Municipal de recursos y Actividades Educativas. En esta ocasión, han asistido alumnos de los colegios Rafael María, CEIP León Felipe, Santa María de la Real de Huelgas, CEIP Isabel La Católica, La Enseñanza y Nuestra Señora el Rosario.

