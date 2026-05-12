Álvarez-Courel expresa el cariño de la Diputación a la familia de Isabel Carrasco al cumplirse 12 años de su asesinato

Imagen de archivo de Isabel Carrasco. - EUROPA PRESS

LEÓN 12 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, ha tenido unas palabras en recuerdo a la que fuera presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, en la jornada en que se cumplen doce años de su asesinato, momento en que ha transmitido en su nombre y en el de toda la corporación provincial el cariño hacia los familiares de la fallecida.

El 12 de mayo de 2014 tres disparos acabaron con la vida de Isabel Carrasco, que fueron efectuados por Montserrat González en un complot con su hija, Triana Martínez, y con la amiga de esta, la agente de la Policía Local Raquel Gago.

El suceso, que convulsionó al país y que cambió el escenario de la política leonesa, tuvo lugar sobre las 17.00 horas del 12 de mayo de hace doce años cuando Carrasco, en plena campaña electoral para las elecciones europeas, se dirigía desde su casa, en el paso de La Condesa de la capital leonesa, a la sede del Partido Popular, al otro lado del río Bernesga, a través de una pasarela.

Al cumplirse este martes los 12 años del crimen se ha estrenado en HBO Max el documental 'Desde la celda: crimen en León', en el que Montserrat González y Triana Martínez ofrecen desde prisión una entrevista tras haber cumplido la mitad de su condena.

El documental es una producción de Dadá Films para HBO Max escrita y dirigida por Fernando Ureña y María Pulido. Contiene varias conversaciones con las asesinas confesas en las que ellas analizan los hechos con la perspectiva que les ha dado el paso del tiempo desde la cárcel. El relato, contado por primera vez por Montserrat y Triana en un único capítulo, se complementa con testimonios de su entorno más cercano y de los protagonistas de la investigación y resolución del crimen.

Gerardo Álvarez Courel se ha pronunciado de este modo en la sede de la Diputación Provincial, tras participar en la presentación de la XXIX Feria del Vino DO Bierzo de Cacabelos.