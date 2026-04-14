Amilivia confía en el "talante moderado y dialogante" de Vázquez para unas "Cortes plurales"

VALLADOLID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, ha puesto en valor el "talante moderado y dialogante" del nuevo presidente del Parlamento autonómico, Francisco Vázquez, lo que considera que "va a ser muy importante para unas Cortes plurales".

Amilivia ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press tras la sesión constitutiva de la XII Legislatura, que tiene la "mejor consideración personal y política" de Vázquez, una persona "transigente" que "lo va a hacer francamente bien".

Asimismo, ha incidido en que espera que el nuevo presidente de las Cortes sea "muy receptivo" a las instituciones propias de la economía en la Comunidad, las cuales tienen pendiente la renovación.