Amnistía y reprobación de Veganzones centran la sesión que arrancará con la primera declaración institucional

El PSOE votará no a la PNL del PP para no participar "en un circo" sobre "una mentira" y sobre "algo que no se ha dado"



VALLADOLID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La posible aprobación de una Ley de amnistía para independentistas procesados o condenados y la reprobación del consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, de Vox, centrarán el debate en el próximo pleno de las Cortes, previsto para los días 19 y 20 de septiembre, que comenzará, además, con la primera declaración institucional que se leerá en el Parlamento de Castilla y León en la presente legislatura.

En concreto, los grupos parlamentarios han dado el visto bueno unánime a la lectura de una declaración institucional para expresar el apoyo y la solidaridad de la Comunidad Autónoma tras los "desgraciados acontecimientos" registrados en Marruecos por el terremoto que sacudió el Alto Atlas del país africano, un mensaje de solidaridad que se hará extensivo a los miles de afectados por las inundaciones en Libia.

A continuación será el turno de las preguntas de control --aún no registradas-- y de las iniciativas parlamentarias, entre las que destaca una PNL del PP en contra de una posible Ley de Amnistía que, según ha reconocido el portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, responde a una "iniciativa nacional" como anunció el propio presidente de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, que pidió pronunciamientos en todos los parlamentos autonómicos y en todos los ayuntamientos y diputaciones.

De la Hoz ha destacado que las Cortes serán "el primer parlamento autonómico" en el que se debatirá esta "iniciativa nacional" del PP que ha justificado por tratarse de "un tema trascendental para el presente y, sobre todo, para el futuro de nuestro país" ya que afecta "a los valores y a las bases más sólidas del Estado democrático y de derecho".

"Nos estamos jugando nuestro futuro como país", ha sentenciado el portavoz del Grupo Popular que ha asegurado que su partido también está en la calle donde escucha a los ciudadanos, lo que le permite afirmar que, en este momento, "una de las grandes preocupaciones que tienen los castellanos y leoneses está muy vinculada a las negociaciones que Sánchez está manteniendo con los independentistas catalanes y con la supuesta o propuesta de ruptura del orden constitucional a través de la concesión de la amnistía a los golpistas".

"No todo vale y, por tanto, tampoco en la política. Nada, absolutamente nada justifica la ruptura del orden constitucional en nuestro país. Absolutamente nada, ni las ansias de poder, ni de mantenerse en el mismo de ningún político, justifica la ruptura de los consensos del 78", ha advertido y ha hecho un especial llamamiento al portavoz del Grupo Socialista y secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, para que "ponga pie en pared frente a las tropelías de su líder" --Pedro Sánchez-- y apoye el miércoles la PNL del PP.

Y ha tirado de ironía para recordar a Tudanca que en este asunto está en juego "algo más que el mantenimiento de su puesto de trabajo" por lo que le ha instado a seguir el ejemplo de "algunos eméritos socialistas del PSOE constitucionalista" en contra de una posible amnistía.

Preguntado por la posible presencia del presidente autonómico del PP, Alfonso Fernández Mañueco, en el acto que prepara el Partido Popular el lunes 24 en Madrid en contra de la amnistía, ha preferido no hablar en nombre de otros si bien ha considerado que si la agenda se lo permite el presidente sí estará en la capital de España. "Si puede, por supuesto que estará. Y si podemos, estaremos un gran número de castellanos y leoneses en esa manifestación", ha añadido.

Desde el Grupo Socialista, su viceportavoz, Patricia Gómez, ha confirmado el 'no' del PSOE a la PNL del PP "por muchos motivos", entre ellos que la iniciativa está basada "en una mentira" sobre "algo que no se ha dado" y "que no existe" con el único objetivo, según sus palabras, de "tapar la no investidura de Núñez Feijóo" --el 'popular' se presenta a ese debate los días 26 y 27 de septiembre--, una "investidura fake" a la que, según la socialista, acude tras "engañar" y "burlarse" del propio jefe del Estado, el rey Felipe VI.

Gómez ha sido tajante al afirmar que los de Luis Tudanca no van a participar "en ningún circo" y ha acusado al Partido Popular de buscar el ruido, la confrontación, la división y el odio en España. "Que se relajen", ha recomendado la viceportavoz que ha pedido al PP que tenga "altura de Estado" y que intente buscar a un líder, a un presidente y a un candidato "que le dure más de seis meses".

"Si quieren hablar de amnistía hablamos de aquella que iba a conceder el señor Mariano Rajoy, si quieren hablar de amnistía podemos hablar de la que ellos sí que querían jugar", ha ironizado también para insistir en que en España nadie ha hablado de amnistía, sólo el Partido Popular.

Por su parte, el portavoz del Grupo Vox, Carlos Menéndez, ha preferido no adelantar el sentido de su voto que, "en principio", sí tienen definido y ha llamado a esperar al miércoles 20, hasta cuando también tienen tiempo para decidir si presentan alguna enmienda al texto de sus socios de gobierno.

Tampoco ha aclarado el sentido de su voto el portavoz de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, que espera poder leer "en profundidad" la PNL del PP sobre una amnistía que tendría que tener un "encaje jurídico constitucional" y que, de momento, no ve. Dicho esto, ha reflexionado sobre el valor de los votos a los partidos nacionalistas o regionalistas. "Esos votos valen mucho, esos votos son muy útiles porque al final son los que deciden la formación de la investidura de un presidente de España".

Por su parte, el procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, ha defendido el Estado de Derecho y ha explicado que España no ha llegado a la actual situación "de la noche a la mañana" tras lo que ha reprochado al PP y al PSOE los "muchos años de cesiones al independentismo y de blanquear su mensaje nacionalista" con "tonterías", "decisiones equivocadas" y "deslegitimación permanente de las instituciones".

Y su compañero en el Grupo Mixto y procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, ha acusado al PP de estar "atareado en intentar lavar la patética y la penosa imagen" de Núñez Feijóo "arrastrado como una babosa" y como "un reptil" para intentar conseguir "una investidura que no se va a dar".

Fernández ha lamentado que la "rabieta" del líder del PP se vaya trasladar la próxima semana a las Cortes de Castilla y León para debatir sobre "cuestiones son ajenas a las problemáticas reales de la Comunidad" en un intento de "lavar o limpiar la deleznable, la deplorable, la patética imagen del señor Feijóo".

El orden del día del pleno de la próxima semana incluye otra PNL del PSOE para pedir la reprobación del consejero de Industria por sus "descalificaciones e insultos" a los sindicatos, a los que ha llamado 'comegambas' y 'sanguijuelas', y a los que acusado de robar, una cuestión que, según ha advertido Patricia Gómez, podía estar tipificada como "un delito de injurias y calumnias".

Por su parte, De la Hoz ha tirado de ironía para preguntarse si es reprobable llamar 'sanguijuela' a uno y no lo es llamar 'babosa' o 'inútil' a otro por lo que ha llamado "a la sensatez de todos" y a rebajar la tensión "por parte de todos". "Creo que a los ciudadanos de nuestra Comunidad Autónoma les importa bastante poco lo que piense el consejero de un dirigente sindical, lo que piense un determinado líder político de otro miembro del Gobierno", ha sentenciado para afirmar que los calificativos de unos y de otros son "aspectos menores e intrascendentes" que "nada ayudan" a generar riqueza y empleo.

En el Pleno se debatirán otras dos PNL, una de Vox para instar al Gobierno a impulsar un Plan Nacional del Lobo y a excluir a este animal de la LESPRE, y otra de Podemos que pide que prime lo público en las residencias de mayores.