Mañueco emplaza a Sánchez a un encuentro para "despejar incógnitas" que permitan a CyL iniciar su recuperación

VALLADOLID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha emplazado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para mantener un encuentro en los próximos días con el fin de "despejar incógnitas" que el Ejecutivo regional necesita para encauzar sus presupuestos para 2022 e iniciar la senda de la recuperación postpandemia.

La solicitud por carta la ha desvelado Fernández Mañueco durante su comparecencia ante los medios de comunicación en la que ha analizado el futuro curso político que, como así ha precisado, seguirá marcado por los efectos de la pandemia sanitaria y requerirá, por tanto, de las ayudas necesarias por parte del Gobierno central para asumir parte del coste que supone la adopción de medidas de lucha contra el virus.

Por ello, el líder del Ejecutivo autonómico, en un acto celebrado en los jardines de la sede de la Presidencia, en Valladolid, ve crucial mantener esa toma de contacto con Sánchez, pendiente desde el inicio de la legislatura, a fin de trasladarle una serie de reivindicaciones que entiende de vital importancia para el futuro de la Comunidad y, a más corto plazo, para poder elaborar los presupuestos generales de 2022.

Y es que, como así ha insistido, la configuración del presupuesto de Castilla y León para el próximo ejercicio necesita de una serie de datos que aún la Administración central sigue sin facilitar, entre ellos si habilitará un nuevo Fondo Covid en 2022 para compensar a las distintas CC.AA por los gastos que supone la lucha contra la pandemia en los ámbitos sanitario, educativo, de transportes y de los servicios sociales, entre otros.

"Son muchos millones de euros los que necesitamos pues la supresión del Fondo Covid y la reducción del límite de déficit han supuesto para Castilla y León la pérdida de mil millones de euros para el mantenimiento de los servicios públicos", ha lamentado Fernández Mañueco, quien recuerda que todo el mundo es consciente de que el próximo año los gastos originados por la pandemia se van a mantener durante gran parte del próximo ejercicio presupuestario.

Por eso, ha reiterado la exigencia a Sánchez de habilitar otro Fondo Covid en 2022, algo que, como así ha recordado, fue el primero en plantear el pasado año en las distintas conferencias de presidentes y que, "pese a la inicial reticencia del Gobierno", salió adelante gracias a que a dicha petición se sumó el "clamor" del resto de territorios autonómicos.

Pero además, el encuentro será aprovechado por el presidente de Castilla y León para poner sobre la mesa otra serie de cuestiones, entre ellas la pandemia, la situación económica, ayudas contra la despoblación en la provincia de Soria, la transferencia de la gestión del Ingreso Mínimo Vital, la ampliación de plazas MIR ante la falta de profesionales sanitarios en toda España y distintas infraestructuras pendientes, fundamentalmente, "por encima de todas", el Corredor Atlántico del Noroeste, "que beneficiará a toda la Comunidad", sin olvidar autovías y vías férreas.

Con esas "incógnitas despejadas", en particular sobre si se habilitará otro Fondo Covid el próximo año, Fernández Mañueco confía en poder avanzar en la elaboración de los presupuestos de la Comunidad, tarea en la que, como así ha prometido, acude con "voluntad de acuerdo" a fin de sellar un pacto con los distintos grupos con representación parlamentaria.

En este sentido, el presidente ha anunciado que ya ha encargado al consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, que inicie una ronda de conversaciones con los distintos grupos políticos, a los que promete trasladar todos los datos e información relevantes que pueda sacar del encuentro con Sánchez con el propósito de que se pueda avanzar en la confección de unas cuentas regionales que garanticen los servicios públicos esenciales, la recuperación económica y el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030.

GRUPO DE TRABAJO SOBRE FONDOS EUROPEOS

Otra de las encomiendas realizadas al consejero económico es la de crear el próximo día 14 de septiembre un grupo de trabajo con los grupos políticos en materia de fondos europeos, si bien Fernández Mañueco ha aprovechado su comparecencia para pedir al Gobierno que concrete el "cómo, cuándo y cuánto" se debe recibir por parte de las CC.AA.

En este capítulo, el presidente de la Junta entiende que la Administración central debe cambiar su "modus operandi", al considerar que los fondos han de responden a las necesidades de cada territorio, algo que por el momento no se ve garantizado ya que se están repartiendo en función de sus criterios, "sin ninguna trasparencia, y perjudicando claramente a comunidades como Castilla y León", al tiempo que ha denunciado que le dinero percibido no ha sido consultado a las entidades perceptoras, con el añadido de que en muchas ocasiones no vienen a atender las principales prioridades.

Por eso, su Gobierno regional solicita participar en la gestión de esos fondos, junto con las entidades locales, al considerar que son de vital importancia para la recuperación de los distintos territorios.