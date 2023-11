El PSOE de Burgos denuncia en Comisaría la vandalización de su sede y pide al PP que condene los hechos

BURGOS 9 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Burgos ha denunciado en la mañana de este jueves en la Comisaría la vandalización de su sede en la capital burgalesa, que ha amanecido con pintadas e insultos en sus persianas, lo que supone 'un ataque a la democracia por parte de los intolerantes', tal y como ha denunciado el procurador socialista Luis Briones, en rueda de prensa.

El socialista ha censurado estos actos vandálicos y se ha mostrado convencido de que 'alguien se va a pasar de frenada y los cómplices precisamente, aquellos que no están condenando la violencia de los violentos, al final lo van a acabar pagando'.

La sede del PSOE de Burgos ha amanecido este jueves con pintadas en las que se pueden leer insultos contra la formación que preside Pedro Sánchez y frases amenazantes, sobre las verjas de la puerta y de las ventanas del inmueble.

Han sido los propios trabajadores los que a primera hora de esta mañana han descubierto las pintadas en la sede de la calle Vitoria, en las que se podían leer insultos como "cerdos hijo putas", "basura", "casta política parasitaria" o "mierda reunida".

Unos actos vandálicos que han sido condenados por diversos dirigentes del partido, como el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Daniel de la Rosa; o la secretaria general del PSOE de Burgos, Esther Peña, quien ha lamentado el clima "provocado por la irresponsabilidad de los partidos de derecha y ultraderecha".

También ha hablado el procurador socialista Luis Briones, que se ha referido a la respuesta del coordinador provincial del PP de Burgos, Ángel Ibáñez, a preguntas sobre si condenaba estos hechos, ya que ha acusado a los socialistas de alentar actos similares en 2004, lo que Briones ha desmentido con rotundidad, recordando que los socialistas siempre han condenado la violencia sin paliativos 'y no hablando bajito, sino que además hubo apoyo en contra de lo que sucedió entonces'.

'Le pedimos a Ibáñez que no vuelva a mentir, que no hable con esa hipocresía, que no condene siempre con el condicional porque no le lleva a ningún sitio', ha añadido, al tiempo que ha animado a la ciudadanía a 'trabajar en libertad'.

'Ni nos van a callar, ni van a impedir que haya un Gobierno que defienda a los que más lo necesitan'.

Preguntado sobre el posible acuerdo de investidura entre el PSOE y Junts, Briones ha señalado que 'no lo conocemos, pero los socialistas votamos mayoritariamente a favor de los acuerdos de gobierno, porque van a favorecer a la gente que más lo necesita y estamos convencidos de que todo el planteamiento que se está haciendo es para que en España haya una verdadera convivencia'.