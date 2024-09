AMPL.- Junta, CEOE y sindicatos renuevan 4 acuerdos sobre vivienda, educación, dependencia y transición por 980 millones

VALLADOLID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y los representantes de los agentes económicos y sociales de la Comunidad --Santiago Aparicio, de CEOE; Vicente Andrés, de CCOO, y Faustino Temprano, de UGT-- han rubricado este viernes, 27 de septiembre, la renovación de cuatro acuerdos en el seno del Diálogo Social para seguir avanzando en materia de vivienda, educación, dependencia y transición justa que van a movilizar 980 millones de euros.

Entre las principales aportaciones de estos nuevos acuerdos "de continuidad" en el seno del Diálogo Social destaca la creación de 280 plazas "como mínimo" para mayores dependientes en las nuevas residencias de titularidad autonómica en Ávila y en Zamora, "reducir aún más" el tiempo de resolución de las solicitudes y una nueva reducción en la primera matrícula de grado universitario con una disminución del 9,5 por ciento este curso.

También han acordado la ampliación del parque público de vivienda en "un mínimo" de 1.600 hasta llegar a 4.200 al terminar 2027, la inclusión de criterios de progresividad en las ayudas al alquiler para ayudar a las familias con rentas más bajas y dar un mayor porcentaje de ayudas a los jóvenes, especialmente en los municipios de menos de 10.000 habitantes donde la Junta promoverá o rehabilitará "más viviendas públicas para la venta a jóvenes" con un 20 por ciento de rebaja en el precio.

Y para avanzar en la lucha contra el cambio climático, el acuerdo, con vigencia hasta 2026, persigue la transición a un modelo más respetuoso con la naturaleza compatible con la actividad económica y contempla "distintas acciones de economía circular" para la eficiencia energética, la movilidad sostenible y la mejora de la gestión de residuos.

Así lo han detallado los firmantes tras la renovación de los acuerdos del Diálogo Social que atañen a cuatro de las consejerías que el PP ha gestionado desde el inicio de la Legislatura con la "esperanza" de poner en marcha antes de fin de año las mesas de negociación sobre otros cinco asuntos que expiran en diciembre de 2024 y que, según han reconocido, son los que han tenido "mayor complicación" y "más conflicto" por afectar principalmente a la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, gestionada por Vox hasta julio.

Esas cinco mesas versarán sobre "materias importantes" relacionadas con el empleo, la formación profesional, la prevención de riesgos laborales, la igualdad y la corresponsabilidad y la juventud. Además, el Consejo del Diálogo Social ha aprobado este viernes desarrollar acuerdos ya en vigor, uno sobre la bioeconomía forestal y los otros tres sobre el Acuerdo de Competitividad y la digitalización, la sostenibilidad y la productividad.

EL DIÁLOGO SOCIAL RETOMA "EL CURSO NORMAL"

La rúbrica de la renovación de estos cuatro acuerdos del Diálogo Social retoma "el curso natural" de esta herramienta de concertación de carácter estatutario tras casi tres años de parón --el último tuvo lugar en octubre de 2021-- y ratifica que el Diálogo Social "está muy vivo" y "está en marcha y a pleno rendimiento", en palabras de Fernández Mañueco que ha recordado que ha firmado 17 acuerdos desde que es presidente de la Junta.

En este sentido, se ha comprometido a trabajar para seguir en la búsqueda de consensos en la voluntad compartida de las tres partes de llegar a nuevos acuerdos que beneficien a las personas de Castilla y León. "Firmamos acuerdos y cumplimos", ha reivindicado Fernández Mañueco que ha ratificado su "firme compromiso" con "esta valiosa herramienta" en su "convicción personal" de que el Diálogo Social es "un instrumento útil" para mejorar la vida de los castellanos y leoneses.

"Estos acuerdos se han conseguido por unanimidad", ha enfatizado por su parte el secretario autonómico de UGT que ha aclarado que los acuerdos firmados hoy no han surgido "de la noche a la mañana" ya que han sido necesarias 60 reuniones a lo largo de "más de un año entero de trabajo" que han requerido "confianza y lealtad", principios que ha reclamado también el presidente de la patronal que ha apelado a "la máxima responsabilidad y al compromiso" de los firmantes con los ciudadanos.

"Para llegar a acuerdos tenemos que creer todos en el Diálogo Social, tenemos que comprometernos", ha apostillado Aparicio que ha exigido a las partes un clima de "respeto" y de "confianza" que, según ha lamentado, no ha estado al cien por cien en los últimos años en los que se ha vivido "una época difícil" y "una época de transición complicada".

Por su parte, Vicente Andrés se ha referido a momentos "cargados de turbulencias" en los últimos años pero ha recordado que el Diálogo Social ha "resistido" a cambios de personas en el seno de todas las instituciones y organizaciones firmantes hoy y se ha mostrado "satisfecho" tras comprobar que ha superado "la última travesía del desierto".

"La verdad es que uno ha perdido la práctica de este tipo de actos de firmas con el presidente del Gobierno de Castilla y León y la patronal", ha ironizado Andrés que ha reconocido que las nuevas negociaciones "han sido largas y difíciles", a lo que se sumó el hecho de que sindicatos y patronal negociaban con consejerías del PP mientras litigaban en los tribunales con las de Vox.

Andrés ha admitido que los acuerdos firmados hoy dejan "la espinita" de no haber conseguido que las ayudas al alquiler social sean un derecho subjetivo. "Hemos trabajado mucho con el consejero pero no ha sido posible. No está reconocido en el acuerdo, pero de facto se llega a todas las familias que prácticamente marcan los parámetros establecidos", ha defendido.

También ha recordado al presidente que en los últimos años no se ha podido desarrollar la modificación de la Ley de Violencia de Género y ha llamado a la vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco, presente en el acto, a recuperar el acuerdo para hacer las correspondientes actualizaciones. "Eso está ahí, en la Consejería de Familia, en Vicepresidencia, que se desarrollará cuando se pueda", ha asumido.

Temprano ha hecho especial hincapié en que los convenios rubricados hoy sólo han sido posibles con los consejeros del PP a los que ha agradecido que hayan estado "al pie de cañón" para hacer posibles un acuerdos que, según ha compartido con todos los firmantes, son para los castellanos y los leoneses, especialmente a los más débiles y a los más necesitados.

También, ha felicitado a la nueva consejera de Industria, Comercio y Empleo, la 'popular' Leticia García, que ha cogido las riendas de Mariano Veganzones, de Vox, por haber hecho posible la firma de estos acuerdos.

"Este modelo ha funcionado, sigue funcionando y tiene mucho futuro para esta Comunidad Autónoma", ha compartido con todos los firmantes que han coincidido también en destacar la "transparencia total" de los acuerdos y de su desarrollo y la legitimidad constitucional de los agentes económicos y sociales.

MAÑUECO, "CÓMODO" CON EL DIÁLOGO SOCIAL

"Yo me siento cómodo en el Diálogo Social, yo creo en el Diálogo Social", ha zanjado el presidente de la Junta que ha recordado que esta herramienta de concertación surgió de una ley aprobada por unanimidad en las Cortes que, de reformarse --en alusión a la proposición de ley que ha registrado Vox--, también necesitaría un apoyo mayoritario. "El Diálogo Social se aprobó en las Cortes de Castilla y León por unanimidad y las cuestiones que se aprueban por unanimidad hay que ser muy cuidadosos para que sigan funcionando", ha compartido.

Finalmente, Fernández Mañueco ha coincidido con los agentes firmantes en la necesidad de ser "ambiciosos en los plazos" para recuperar la normalidad y agilizar las negociaciones con la premisa de que se puedan firmar a inicios de 2025.