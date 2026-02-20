Ana Redondo sostiene que el Gobierno está "a disposición" de la víctima que denunció al DAO

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha participado este viernes en León en el minnuto de silencio convocado a las puertas de la Subdelegación del Gobierno en León en repulsa de la violencia machista. - EUROPA PRESS

LEÓN 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado este viernes que el Ministerio está "a disposición" de la víctima de la presunta agresión sexual cometida por el ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía José Ángel González.

"Absolutamente nada de lo que le ocurra a una víctima es ajeno al Ministerio de Igualdad. Estamos permanentemente abiertas a cualquier reunión, a acudir a cualquier escucha que pueda aliviar, aunque sea momentáneamente, a las víctimas. Por eso nos acercamos a ellas como podemos", ha subrayado.

La ministra ha concretado que todavía no ha mantenido esa conversación, pero ha reiterado que el Gobierno está a disposición de las víctimas para, en la medida de lo posible, "aliviar su sufrimiento".

Ante la pregunta de si tiene intención de llamar a la víctima de la presunta agresión sexual cometida por el DAO, ha apuntado que, al parecer, ya se han puesto en contacto con ella desde el Gobierno. "Desde luego, sí, estamos a su disposición", ha reiterado.

Ana Redondo se ha pronunciado de este modo en León, donde ha participado a las 12.00 horas en el minuto de silencio que se ha guardado ante la Subdelegación del Gobierno en repulsa de la violencia machista y de los últimos casos de asesinato por violencia de género. En el acto ha estado acompañada por el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón.

