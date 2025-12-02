Una anciana y un bombero trasladados al hospital de Soria por un incendio en una vivienda de Retortillo

SORIA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un bombero y una anciana de 88 años han sido trasladados hasta el hospital de Soria a consecuencia de un incendio en una vivienda de la localidad soriana de Retortillo, según los datos del Servicio de Emergencias 1-1-2.

El suceso se ha producido a las 3:30 horas de este martes cuando se ha recibido un aviso en el 1-1-2 de Castilla y León en el que alerta de un incendio de vivienda en la calle Fuente número 35, en Retortillo de Soria.

Hasta el luegar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil Cos de Soria, Bomberos de Burgo de Osma y a Emergencias sanitarias - Sacyl que atiende en el lugar a una mujer de 88 años por inhalación de humo.

Además, Sacyl asiste también a un bombero herido, de 41 años, por lo que junto a la anciana, han sido trasladados en ambulancia soporte vital básico al Hospital de Soria.