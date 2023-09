Andrés acudirá al juzgado si Adif no para la obra del muro del AVE a Cantabria

VALLADOLID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Palencia, la socialista Miriam Andrés, ha asegurado este martes que acudirá a los juzgados en el caso de que Adif no acceda a paralizar la obra de la pasarela o "salto del carnero" --figura define a una pasarela de determinada altura-- que está ejecutando dentro del proyecto de conexión con la alta velocidad a Cantabria y que supondrá un muro de 14 metros en una ciudad "ya dividida".

Así lo exigirá la alcaldesa de Palencia en la reunión que mantendrá mañana en el Ministerio de Transporte --será recibida por el secretario de Estado de Infraestructuras"-- en la que instará a Adif a parar la obra ya que, de lo contrario, irá al Juzgado para pedir la paralización de la obra "como medida cautelar".

Según ha explicado Miriam Andrés, tanto la alta velocidad a León como la alta velocidad a Cantabria salen de Palencia pero lo tienen que hacer "a diferentes alturas", lo que llevó en su día a plantear la actual opción de pasarela o "salto del carnero" que, según ha reiterado la regidora, es "incompatible" con el estudio informativo del soterramiento, un "debate histórico" que "se ha resucitado" precisamente por este asunto.

Andrés se ha referido además a "una trampa" por parte de Adif a través de una carta que remitió hace un año y medio a las administraciones autonómica y local con el proyecto básico en la que preguntaba si era compatible con el soterramiento, una misiva que se saldó con un silencio administrativo por parte de la Junta y del Ayuntamiento y "al que se agarró --la empresa-- para seguir dando pasos en esta obra".

La actual alcaldesa ha reconocido puede "ser reprochable" el silencio administrativo de las dos administraciones y ha defendido que habría sido "necesario" que contestaran en el plazo de un mes, si bien ha aclarado que Adif no puede vincular "en ningún caso" el silencio administrativo "para hacer lo que le venga en gana". "A nuestro juicio no es compatible con el soterramiento", se ha reafirmado la socialista que ha instado al Ministerio a tomar una decisión.

Este es uno de los asuntos que ha puesto sobre la mesa Andrés en su reunión con el presidente de la Junta, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, a quien ha agradecido la decisión del Gobierno autonómico de ponerse "del lado del pleno de la ciudad de Palencia".

Respecto al soterramiento en Palencia, la Junta, en palabras de la consejera de Movilidad, María González Corral, ha recordado que respetará la decisión "que unos y otros adopten" desde el convencimiento de que hay que apoyar el planeamiento urbanístico que decidan los ayuntamientos en consonancia con el Gobierno de la nación a través de Adif y de Renfe.

Y preguntada por el debate sobre el soterramiento en Valladolid, Andrés, que también es secretaria provincial del PSOE en Palencia, ha apelado a su presencia hoy como alcaldesa por lo que ha expresado todo su respeto a la autonomía organizativa de los alcaldes en su competencia para ordenar su ciudad.

Dicho esto, ha aclarado que la situación de Valladolid y de Palencia no son comparables ya que en su ciudad no cabe una permeabilización "porque no hay espacio suficiente" ni la capacidad o anchura que tiene la ciudad del Pisuerga. A esto ha añadido que la sociedad Palencia alta velocidad no tiene ninguna deuda. "Son situaciones diferentes que no son comparables", ha sentenciado.

En el encuentro entre Fernández Mañueco y Andrés, que ha discurrido de un ambiente de "lealtad" y de "total y absoluta cordialidad y amabilidad" por ambas partes, la alcaldesa ha pedido a la Junta la recuperación del antiguo proyecto de Cilog proyectado en 2015 y que cambió de planteamiento en 2018 para que Palencia pueda liderar un plan metropolitano del alfoz y poder ser en el futuro infraestructura complementaria del Corredor Atlántico.

"Es un nudo logístico importantísimo para Palencia", ha aseverado Andrés en su petición de recuperar este centro logístico de más de 1.000 hectáreas. González Corral ha compartido la "importancia del Corredor Atlántico" para las nueve provincias de Castilla y León por ser "una oportunidad trascendental" por lo que ha abogado por ser capaces de trasladar al Ministerio y a la UE la "situación estratégica" de la Comunidad "y las grandes oportunidades que puede crear para Palencia".

En la reunión se han puesto sobre la mesa otros temas "muy importantes" en el ámbito sanitario que pasan por agilizar las obras del Hospital, una vez adjudicado ya el bloque técnico por más de 67 millones de euros con la previsión de que la construcción se inicie "en las próximas semanas", en palabras de la consejera.

Adosada al hospital estará la Unidad de Radioterapia, una "demanda histórica" de los enfermos de cáncer de Palencia, ha recordado la alcaldesa, que se ha mostrado confiada en que se dan los pasos necesarios para poder estar en condiciones de igualdad con otras provincias, si bien ha admitido que no ha conseguido del presidente plazos concretos.

Finalmente, Andrés ha anunciado una reunión el próximo jueves, día 14, con director general de Deportes para hablar sobre el futuro de la piscina del Campus de la Juventud y para pedir la consolidación de Palencia como sede del Certamen de fotografía que organiza la Fundación Siglo.