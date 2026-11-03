ANPBA lleva al Procurador del Común el "mutismo" de la Junta ante el recurso contra el BIC del Toro Jubilo de Medinaceli

SORIA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales (ANPBA) ha llevado ante el Procurador del Común el "mutismo" de la Junta ante el recurso presentado el julio contra la declaración de 'Bien de interés cultural' (BIC) del Toro Junio de Medinaceli, en Soria.

Entre los principales recursos, la asociación ha destacado la colisión de dos principios jurídicos, "ya que la protección de una 'tradición' supuestamente 'cultural' no puede ser absoluta desde el punto de ignorar un mandato legal".

"La protección de los animales como 'seres vivos dotados de sensibilidad', según dispone la Ley 17/2021 de modificación del Código Civil, otorga a todos los animales la consideración jurídica de 'seres vivos dotados de sensibilidad'", ha explicado la asociación.

Así, "muy especialmente cuando la declaración como 'Bien de Interés Cultural' (BIC) implica el fomento activo, por la Administración, de un espectáculo de sufrimiento animal", han añadido.

ANPBA ha apuntado que es la propia Admiministración autonómica, en el documento de declaración BIC, la que ha descrito el "auténtico rosario de sufrimientos por los que se hace pasar al animal", a lo que cabe añadir, como elemento demostrativo y trascendente, la sentencia de dos de septiembre de 2024, del Juzgado de lo Contencioso (JCA) nº 1 de Soria, que describe en detalle los "horribles sufrimientos que padeció el toro de Medinaceli utilizado en 2022".

La asociación ha agregado que los servicios veterinarios designados por el Ejecutivo autonómico, en 2022, para supervisar el espectáculo informaron que "el toro, de nombre 'Querido', murió en el chiquero de la plaza de la Villa de Medinaceli, por causas que no se pudieron determinar".

Así, se refieren que consta "literalmente en el documento que la Junta de Castilla y León remitió a ANPBA en respuesta a una solicitud de acceso a información pública".

Con su recurso de impugnación al BIC, ANPBA también que el Toro Jubilo de Medinaceli supone un "riesgo inevitable y no eliminable para personas y animales, como ha dispuesto ya el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en relación con otros espectáculos con animales".

"Todo ello determinaría la absoluta incompatibilidad de la declaración del "Toro de Fuego" de Medinaceli como "Bien de Interés Cultural", constituyendo, antes bien, una retrogradación de nuestra evolución cultural como seres humanos", ha ahondado la asociación.

Asimismo, ha asegurado que se trata de una "retrogradación de la evolución cultural como seres humanos, además de contradecir el concepto de "patrimonio cultural inmaterial".

"MUTISMO" DE LA JUNTA

Desde el 13 de julio 2026, fecha en que ANPBA formalizó su recurso de reposición, la Junta de Castilla y León disponía de un plazo "máximo" de un mes para dictar "resolución expresa" y notificarla a ANPBA.

Sin embargo, comenzado ya en el mes de noviembre, ANPBA "sigue sin recibir la preceptiva resolución expresa".

Por tal motivo, ANPBA ha presentado una queja formal ante el Procurador del Común de Castilla y León en la que solicita la intervención de la Institución "a los efectos de que la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León dicte resolución expresa y motivada".

Asimismo, han instado que "se la notifique a ANPBA y en su condición de parte interesada", motivo por el que han solicitado el que "no se utilice a un ser dotado de sensibilidad, un ser de carne y hueso", sino un armazón con forma de "toro pirotécnico que despida chorros de fuego", similar al de Barrax.

"Vendría a aunar el respeto al animal con el mantenimiento del evento, al adaptarlo a las exigencias de la más avanzada sociedad española del siglo XXI", han finalizado desde ANPBA.