Antonio González dona a la Diputación de Salamanca la muestra pictórica 'Paisajes Urbanos', con 28 obras

SALAMANCA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Antonio González, periodista madrileño que ha pasado largas temporadas en Salamanca, ha donado a la Diputación Provincial una muestra pictórica de 28 obras que forman la exposición titulada 'Paisajes Urbanos'.

La colección es un reportaje gráfico de la ciudad y, como ha indicado el propio autor en el catálogo de presentación, su intención ha sido "describir el paisaje urbano para gentes de aquí y también para aquellos que vienen a su universidad a aprender y que siempre conservarán el recuerdo de Salamanca como los mejores años de su juventud".

El presidente de la Diputación provincial de Salamanca, Javier Iglesias, ha subrayado durante la presentación de la muestra la profesión de González como periodista convertido en artista. "Ha sabido detenerse en los detalles de la vida, en las luces y sombras de nuestras calles, en el latido íntimo de la ciudad que tanto queremos de Salamanca", ha destacado.

Antonio González, en palabras de Iglesias, "ha recorrido con su blog de notas cada rincón de Salamanca. Lo ha hecho con paciencia, como hacen los periodistas, con la curiosidad del observador y con la emoción de quien sabe que cada piedra y cada fachada cuentan una historia. Y todo ese recorrido lo ha transformado en color, en formas, creando una colección que es mucho más que pintura, es memoria compartida".

Para Javier Iglesias, Antonio González ha conseguido "fijar en cada lienzo una emoción que todos reconocen. En sus cuadros, en su obra, no solo se encuentra la monumentalidad de las catedrales, la fuerza simbólica de la universidad o la belleza indiscutible de la Plaza Mayor, también está en esos rincones humildes, esas calles de siempre, esas fachadas sencillas que quizá pasen desapercibidas, pero que forman parte de la identidad de recuerdos y emociones".

En cuanto a la donación de las obras, Iglesias ha reconocido recibir la colección "con inmenso agradecimiento, con orgullo y con la responsabilidad de conservarla y de ponerla al alcance de todos, para que cada salmantino y cada visitante puedan disfrutar de ella".

El autor en este caso, ha bromeado al agradecer a la Diputación haber acogido sus obras. "Me quitan un problema de espacio en casa", ha sentenciado.

La Sala de La Salina es la encargada de acoger esta exposición durante los meses de septiembre y octubre. Permanecerá abierta al público de martes a domingo en horario de 11.30 a 13.30 horas y de 18.00 a 21.00 horas. Los lunes permanecerá cerrada y los días festivos abrirá de 11.30 a 13.30 horas.