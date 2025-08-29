Los apartamentos alcanzaron 48.777 pernoctaciones en julio con una estancia media de 3,04 días, la tercera más baja

VALLADOLID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 48.777 viajeros ocupó los 3.180 apartamentos turísticos abiertos en la comunidad de Castilla y León en julio de 2025 con una estancia media de 3,04 días, la tercera más baja del país que anota una media de 5,09 días, según los datos hechos públicos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) recogidos por Europa Press.

En concreto, de los 48.777 viajeros que usaron los apartamentos turísticos de Castilla y León julio la mayor parte eran residentes en España, con 31.244, y 17.533 eran residentes en el extranjero.

Además, en junio se computaron 148.093 pernoctaciones en los apartamentos turísticos de la Comunidad, de ellos 80.607 de residentes nacionales y 67.486 de residentes extranjeros.

Por su parte, el personal empleado en esos 3.180 apartamentos turísticos de Castilla y León el citado mes ascendió a 942 personas (44.291 en el resto del país).

Finalmente, el grado de ocupación por plazas (13.163 en total según las estimaciones) se situó en el 36,13 por ciento y por apartamentos en el 54,41 por ciento --suben al 47,03 y al 65,78 en fin de semana-- porcentajes inferiores a la media nacional en ambos casos (54,93 y 73,95 por ciento, respectivamente).