Aparval lleva a la Plaza Mayor de Valladolid el acto por el Día Mundial de concienciación con el Párkinson

Acto por el Día Mundial del Párkinson en Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Párkinson Valladolid (Aparval) ha celebrado este viernes una jornada en la Plaza Mayor con distintas actividades para concienciar ante esta enfermedad que se estima que padecen 2.200 vallisoletanos, con motivo del Día Mundial que se celebra este sábado, 11 de abril.

El presidente de Aparval, Carlos Rodríguez de Torre, ha recibido en un espacio que ha habilitado la entidad en la céntrica plaza vallisoletana a autoridades locales como el alcalde, Jesús Julio Carnero, el concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto; el edil de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, Alberto Cuadrado, y representantes de la oposición como el portavoz socialista, Pedro Herrero, entre otros.

En este evento, cuatro enfermos de Párkinson han trasladado a los asistentes sus testimonios con esta dolencia neurodegenerativa, lo que el alcalde de Valladolid ha destacado como una "ayuda" para otros muchos pacientes.

El regidor ha insistido en que tanto la Concejalía de Personas Mayores y Servicios Sociales como la Concejalía de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, seguirá al "lado" de estos pacientes "en todo aquello que demandéis" con el fin de poder ayudar a dar visibilidad a esta enfermedad.

El presidente de Aparval, Carlos Rodríguez de Torre, ha solicitado una mayor implicación a las administraciones públicas en aspectos como el tratamiento "integral" de la enfermedad "de forma multidisciplinar" mediante la creación de Unidades de Trastornos del Movimiento con el consiguiente incremento de personal de neurología, enfermería, psicología; más apoyo económico a las asociaciones para "evitar el agravio comparativo de los pacientes de párkinson que tienen que sufragar la mayor parte del presupuesto de dichas asociaciones"; más formación sobre esta enfermedad a los servicios de atención primaria ya que consideran que "la mayor parte de los enfermos de párkinson son personas de edad avanzada que tienen otras patologías y deben compatibilizarlas de un modo adecuado"; y apoyo económico a la investigación.

También ha abogado por una mayor implicación de la sociedad con esta enfermedad "realizando un esfuerzo por conocerla y no estigmatizar a los que la padecemos".

El presidente de Aparval ha explicado que la entidad, que tiene sus instalaciones en la calle Reja de la capital, estima que hay en Valladolid 2.200 personas y la asociación trata semanalmente a 200 personas, por lo que ha advertido de que sólo son el 10 por ciento de los diagnosticados.

También ha apuntado que entre los pacientes de Párkinson se observa algo "general" en las enfermedades neurológicas pues la mayoría son personas mayores, "pero cada vez hay pacientes más jóvenes". Él se sitúa en esos casos, ya que empezó con la enfermedad a los 42 años "que no es algo tan raro".

En el marco de la campaña nacional 'No soy Párkinson, soy persona', la Asociación Párkinson Valladolid ha organizado las actividades en la Plaza Mayor, donde han iniciado también una caminata simbólica por las calles Santiago, plaza de Zorrilla, María de Molina, plaza Santa Ana, y calle Pasión; así como una dinámica de ejercicio saludable adaptada a personas con la enfermedad, a cargo del centro deportivo Viding.

El director del gimnasio, Lalo Nieto, ha destacado que "colaborar con Aparval" significa para Viding la posibilidad de trasladar su "experiencia en el bienestar de las personas y en mejorar su calidad de vida".

ILUMINACIÓN DE LA CÚPULA DEL MILENIO Y EL AYUNTAMIENTO

Este mismo viernes se iluminará en color naranja la Cúpula del Milenio y el Ayuntamiento de Valladolid dando apoyo a las personas con enfermedad de Párkinson.

Las actividades realizadas por la Asociación Párkinson Valladolid se llevan a cabo, han recordado, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Valladolid, de los Laboratorios Bial, el Centro Deportivo Viding y Auvasa.