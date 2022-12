Aplazado al jueves el juicio por apropiación contra el administrador de una mercantil agraria

La Audiencia de Valladolid da tiempo así a las acusaciones para que estudien un informe pericial aportado por la defensa

VALLADOLID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presentación de un informe pericial por parte de la defensa del que fuera administrador de Explotación Agrícola Jaramiel, acusado de apropiarse de cerca de 300.000 euros de la sociedad, ha sido el motivo por el cual la Audiencia de Valladolid ha acordado suspender este martes el jucio a fin de que las acusaciones pública y particular tengan tiempo de estudiar su contenido.

La decisión de la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Provincial ha estimado así la petición del fiscal del caso y del abogado de la acusación particular, en representación de la mercantil, quienes entendían que era preciso analizar el referido informe para poder así realizar las pertinentes preguntas sobre el mismo tanto al acusado como a los distintos testigos.

De este modo, el tribunal sentenciador ha acordado posponer el inicio de la vista a este jueves, sin descartar la posibilidad de celebrar el juicio en sesiones de mañana y tarde e incluso de prolongar el proceso al viernes, si así fuera necesario, según la decisión del magistrado presidente de la sala recogida por Europa Press.

Durante la comparecencia, antes de que quedara suspendida, el acusador particular ha presentado prueba documental que el presidente de la sala ha recibido en términos de "deslealtad absoluta" por no haberla puesto en manos de las partes con anterioridad. De hecho, la defensa ha aprovechado para advertir de que se trataba de una prueba que viene reclamando desde hace tres años y que no se le había entregado hasta este mismo martes.

En su escrito de calificación provisional, la acusación pública imputa un delito de apropiación indebida y otro de falsedad en documento mercantil y solicita tres años de cárcel por el primero, otro dos por el segundo, una multa global de 6.480 euros y en concepto de responsabilidad civil el pago de un total de 294.315 euros en favor de la mercantil perjudicada, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

La acusación particular, que representa a la mercantil y a su vez a una hermana del acusado, la madre y una sobrina, pide penas parejas a las que pide el fiscal.

La Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Provincial analizará en el juicio la gestión que C.M.G. realizó en Explotación Agrícola Jaramiel, una sociedad familiar con sede radicada en Valladolid pero con su centro de actividad en Peñafiel de la que eran también partícipes su hermana, su madre y una sobrina.

El acusado era administrador único hasta su cese el 13 de septiembre de 2018 por acuerdo de la Junta General Extraordinaria de la mercantil.

Aunque su labor era de carácter gratuito, como así constaba en los estatutos de la sociedad, C.M.G, siempre según la tesis del fiscal, se retribuyó a sí mismo durante ese periodo, sin que tal circunsancia fuera conocida por los socios.

A fin de aparentar que dichos cobros estaban justificados, creó 'ad hoc' nóminas como pago de salarios por cuenta ajena y en las mismas se atribuyó falsamente el cargo de gerente, al tiempo que realizó la correspondiente retención del IRPF, que ingresaba en la Agencia Estatal Tributaria (AEAT), de modo que llegó a disponer a su favor por este concepto un total de 253.600 euros.

En las cuentas anuales correspondientes a los años entre 2013 y 2017, el encausado hizo constar expresamente en la memoria que "no hay importes recibidos por los miembros del órgano de administración". Asimismo, en la cuenta de pérdidas y ganancias, incluyó como gastos de personal la cantidad por él percibida.

Pero además, Fiscalía de Valladolid le imputa haber dispuesto de fondos de la sociedad para gastos de carácter personal, hasta un total de 40.428 euros, algunos mediante cargos realizados directamente en la cuenta de la que era titular de mercantil y otros mediante pago con la tarjeta de crédito asociada a ella y en la que consta como titular el administrador.

De este modo, el acusado habría destinado ese dinero a gastos realizados por el pago de carburante, estancia en hoteles, compras en supermercados, decoración y viajes en tren, entre otros, como el alquiler de una plaza de garaje en la calle López Gómez que pagaba con dinero de la mercantil y que utilizaba para uso particular.