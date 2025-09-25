Aportación de 210.000 euros para actividades de fomento de la construcción sostenible avanzada

VALLADOLID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha autorizado hoy, en Consejo de Gobierno, una aportación de 210.000 euros destinada a la concesión directa de una subvención a la Agrupación Empresarial Innovadora para la Construcción Eficiente (AEICE), para financiar la realización de actividades que permitan poner en valor la construcción sostenible avanzada.

El apoyo se realizará a través de la línea de tendencias e innovación, en concreto a la sostenibilidad, salud y digitalización, lo que engloba acciones de captación de proyectos I+D+I para promover la mejora de la sostenibilidad del hábitat, así como el impulso de la economía circular en el sector con ocasión de la aprobación del nuevo Reglamento Europeo de Productos de la Construcción, las acciones sobre salud y bienestar (desarrollo de espacios residenciales adaptados y combinación de tecnologías digitales) para la mejora de la calidad de vida de las personas y, finalmente, el planteamiento de capacidades y semillero de ideas y propuestas de I+D+I en materia de sostenibilidad, salud, industrialización y desarrollo territorial.

También se impulsa la capacitación y reforzamiento empresarial mediante la realización de una nueva edición del programa Dédalo Innogrowth, el impulso de metodologías Lean y Agile de gestión de proyectos y procesos y la participación en la jornada Lean Construction Barcelona, además de la promoción de talleres o sesiones especializadas para el sector del hábitat y la construcción y la participación en redes de colaboración y proyectos internacionales.

Igualmente, financian alianzas, visibilidad y posicionamiento estratégico, incluyendo el desarrollo de una nueva edición del evento Hábitat de Vanguardia, la participación en el congreso Rebuild y desarrollo de encuentros empresariales para reunir empresas y profesionales líderes en innovación, para propiciar un espacio de intercambio.