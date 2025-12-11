La aprobación de la PPL de puestos de difícil cobertura pondrá el broche a la XI Legislatura

VALLADOLID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La aprobación de la Proposición de Ley de medidas extraordinarias para impulsar la provisión estable y permanente de puestos sanitarios de difícil cobertura y garantizar la asistencia sanitaria en el Servicio de Salud de Castilla y León pondrá el broche a la XI Legislatura que celebrará el último pleno del periodo de sesiones y del mandato los días 16 y 17 de diciembre.

Esta norma fue impulsada por los grupos parlamentarios Popular y Vox en mayo de 2024 cuando eran socios del Gobierno de Castilla y León --los de Santiago Abascal salieron de los ejecutivos autonómicos en julio de ese año-- y, en principio, cuenta con un grado de consenso "muy grande" por parte de los grupos en la oposición que han reconocido que no es una norma perfecta pero sí "un punto de partida importante" que mejora la situación actual.

La portavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez Urbán, ha anunciado el voto a favor de los socialistas en el pleno del miércoles al que no llega ninguna enmienda viva del PSOE puesto que ha logrado transacionar sus planteamientos para poder sacar adelante "una ley muy importante". "Votaremos a favor de esa ley", ha aseverado la socialista que ha aprovechado la ocasión para diferenciar esta negociación con la del proyecto de Ley de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de Género que retiró la Junta ante la falta de acuerdo.

"Va a ser una buena ley para los ciudadanos", ha defendido por su parte el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, David Hierro, que ha ironizado también sobre que la última votación de la Legislatura que se prevé unánime o, al menos, con un amplio acuerdo, acabará con el "relato falsario" y con la "milonga" de la pinza de manera radical. "Es una auténtica tontería", ha reprochado Hierro al PP.

También ha confirmado su apoyo a la norma el portavoz de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, que ha reconocido que la nueva ley puede ser muy importante para Soria. "No es la mejor ley posible, pero es un punto de partida importante y mejora la situación actual", ha admitido el político soriano que ha reconocido también que han logrado sacar adelante algunas de sus enmiendas aunque mantienen vivas cerca de quince.

"Si no hay grandes cambios en el debate de esta ley en el Pleno nosotros apoyaremos esta ley porque consideramos que puede ser muy importante para Soria", ha reiterado.

"Va a ser una buena ley", ha augurado por su parte el procurador por Valladolid en el Grupo Mixto, Francisco Igea, que también confía en poder sacar adelante la enmiendas que mantiene viva para el debate del miércoles para que los centros que tengan plazas de difícil cobertura sean considerados prioritarios a la hora de cubrir los planes de necesidades y que los hospitales que tengan plazas de difícil cobertura de un servicio su dotación tecnológica sea similar a las de su nivel.

La votación de esta proposición de ley pondrá el broche final a un pleno "eminentemente sanitario" al que el Grupo Popular lleva dos PNL, una de ellas para exigir al Ministerio de Sanidad que retire el borrador del nuevo Estatuto Marco.

El portavoz adjunto del Grupo Popular, Miguel Ángel García Nieto, ha advertido de que el texto del Ministerio contiene un "triple error" ya que es "técnicamente inviable, jurídicamente inaceptable y económicamente irresponsable" al invadir competencias autonómicas y carecer de memoria económica.

"Estamos al lado de médicos, enfermeras y pacientes. Con la salud no se puede jugar", ha asegurado portavoz adjunto del Grupo Popular que ha pedido diálogo real, consenso "y un estatuto nuevo orientado a mejorar la asistencia sanitaria".

En el caso del Grupo Vox defenderá una PNL para establecer un marco de colaboración entre la Consejería de Sanidad y la Dirección General de la Policía Nacional para la cesión de datos de personas extranjeras que no estén registradas ni autorizadas como residentes en España y hayan solicitado la tarjeta sanitaria o documento equivalente expedido por Sacyl.

"Pedimos que aquellos inmigrantes ilegales que acudan a recibir una prestación, una asistencia por parte del Sacyl, el Sacyl comunique a la Policía y al Ministerio del Interior que son personas que se encuentran en situación irregular en España", ha explicado el portavoz del Grupo Vox que ha defendido que se trata de una medida "de sentido común" para conocer "cuántos inmigrantes ilegales están utilizando los servicios públicos y, en concreto, los servicios sanitarios".

Hierro ha cifrado en más de 17.000 los inmigrantes ilegales que han recibido asistencia hospitalaria en Castilla y León y en más de 31.000 los han recibido asistencia en atención primaria en la Comunidad Autónoma, una suma que, según ha destacado, supera a los habitantes de la ciudad de Soria.

Finalmente, el Grupo Parlamentario Socialista llevará una iniciativa para que la Junta de Castilla y León de cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo "y deje de hacer negocio" con los dependientes de Grado III y con los mayores. También urgen un proyecto de ley para que los servicios esenciales para la autonomía de los dependientes en grado III estén regulados mediante precio público.

Por último, el portavoz de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, ha adelantado que centrará su última pregunta de control al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en la dieta de 6 euros que da el Gobierno autonómico para la manutención de los desplazados sanitarios y en los 20 euros que paga por noche.

Ceña preguntará a Fernández Mañueco cuánto le costó el último hotel en el que pasó la noche y pagó él para evidenciar que es "bastante difícil" encontrar un alojamiento en Castilla y León por 20 euros para una madre que tenga que acompañar a un hijo para un tratamiento oncológico. "Esto tiene que cambiar", ha exigido el soriano.