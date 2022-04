Aprobada la adquisición de reactivos para la detección prenatal de anomalías congénitas por 850.000 euros

VALLADOLID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado la adquisición, por 850.000 euros, de los reactivos necesarios para la realización, durante dos años, del cribado avanzado de aneuploidías, prueba basada en un análisis de ADN fetal en la sangre materna, sin riesgo para la gestante ni para su bebé y disponible en todos los hospitales de Sacyl.

El llamado 'test prenatal no invasivo' forma parte del servicio de cribado prenatal de malformaciones congénitas y se configura como una prueba para el diagnóstico de anomalías cromosómicas en bebés no natos, no invasiva, que sustituye a la amniocentesis en embarazadas de riesgo medio o alto que así lo tengan recomendado.

Este test no invasivo es accesible en todos los hospitales de la red pública sanitaria de Castilla y León, centralizándose las analíticas en el Hospital Universitario 'Río Hortega', en Valladolid, ya que es el centro de referencia autonómico al disponer del equipo tecnológico necesario para la realización de estas pruebas tan específicas.

En este sentido, el Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado el suministro de los reactivos necesarios para el cribado avanzado de anomalías cromosómicas en ADN fetal libre circulante, así como el arrendamiento y mantenimiento de los equipos necesarios para su realización.