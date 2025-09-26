Aprobada de forma definitiva la Ordenanza de Movilidad de la Ciudad de León

Archivo - La Junta impulsa la urbanización del complejo energético de la Red de Calor de León, que supondrá 6,3 millones - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de León celebrado este viernes ha aprobado de manera definitiva la Ordenanza de Movilidad de la Ciudad de León con los votos a favor del PSOE y la UPL y los votos en contra del PP, Vox y el concejal no adscrito.

El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de León, Vicente Canuria, ha destacado que la Ordenanza tiene como objetivo modernizar la ciudad. Además, se ha referido al obligatorio cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y ha señalado que se trata de una norma "viva" y estará sujeta a futuras modificaciones si así lo considera necesario la corporación.

Por su parte, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de León, David Fernández Menéndez, ha tachado de "engaño, chapuza e ilegalidad" la actuación socialista respecto a la movilidad de la ciudad. "Una chapuza hecha a la carrera para tratar de paliar, de tapar la inseguridad jurídica y el caos de tráfico y falta de aparcamientos" mediante decisiones "personalísimas y caprichosas", ha añadido.

Fernández ha expresado que al PP también le gustan las áreas peatonales, pero "con una mejor estética", con más zonas verdes y abordadas con una mayor planificación, con alternativas de aparcamiento y de transporte público. No obstante, ha reconocido que "hay muchas cosas buenas en la Ordenanza".

Por su parte, el portavoz de UPL en el Ayuntamiento de León, Eduardo López Sendino, ha reiterado su apoyo a la Ordenanza y ha apuntado que el plazo de alegaciones de la misma se amplió y fueron admitidas 11 alegaciones efectuadas por el PP, por lo que los representantes 'populares' han participado en la redacción definitiva y en su enriquecimiento.

En cuanto a la representante de Vox en el Ayuntamiento, Blanca María Herreros, Vox ha justificado su voto en contra en el desacuerdo con la implantación en León de la Zona de Bajas Emisiones al entenderla como un "instrumento restrictivo" de la movilidad y por ser "incongruente" en una ciudad que "no tiene problemas de emisiones".

UN DOCUMENTO "VIVO".

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha asegurado que la elaboración de la Ordenanza ha supuesto una "ardua labor" y ha precisado que es un documento "vivo" que puede admitir modificaciones si fuera necesario.

Finalmente, ha subrayado que su finalidad es la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y se ha procedido al voto de la Ordenanza, que ha salido adelante con los 11 votos a favor del PSOE y los cinco de la UPL y los votos en contra del PP, Vox y el concejal no adscrito.