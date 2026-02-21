Aprobadas aperturas excepcionales en 17 municipios de CyL para evitar cierres 2 o más días consecutivos en fiestas

Imagen de archivo de la Junta de Castilla y León - JCYL

VALLADOLID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Castellano y Leonés de Comercio ha aprobado aperturas excepcionales en 17 municipios de la Comunidad para evitar cierres dos o más días consecutivos en fiestas locales, de forma que se permitirá adaptar el calendario de aperturas autorizadas con carácter general a las peculiaridades y necesidades locales de cada municipio.

Así, se da respuesta a las peticiones planteadas tanto por los ayuntamientos como por la Asociación de Supermercados de Castilla y León (Asucyl), ha destacado la Junta a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La petición de Asucyl, para un total de 17 localidades, pretende evitar el desabastecimiento de productos básicos en municipios donde las fiestas locales provocan cierres comerciales de tres días consecutivos, o dos si uno de ellos es sábado.

Con las autorizaciones de apertura excepcional se busca satisfacer las demandas del consumidor, atender al notable incremento de visitantes que experimentan estas localidades en periodos festivos y evitar la fuga de consumo hacia otros puntos en detrimento de la actividad comercial local.

Por otro lado, han sido atendidas las solicitudes de los Ayuntamientos de Ávila, Sotillo de la Adrada y Golmayo para optimizar sus calendarios como zonas de gran afluencia turística (ZGAT).

Las solicitudes se basan en el hecho de que los días de apertura que estos municipios tienen asignados por su condición de ZGAT coinciden con alguno de los diez festivos de apertura autorizada para toda la comunidad.

Para evitar esta duplicidad y la pérdida de un día adicional de servicio comercial, los ayuntamientos han solicitado trasladar, durante el presente ejercicio, su apertura específica de ZGAT a otras fechas.

De esta forma, en Ávila y Sotillo de la Adrada, se sustituye la apertura del 15 agosto, autorizada con carácter general, por la apertura el 2 de noviembre.

Mientras, en Golmayo, se autoriza la apertura el 7 de diciembre al amparo de la declaración, sustituyendo la apertura del día 8 de diciembre, incluida en el calendario general y, en Sotillo de la Adrada, se sustituye el 15 de agosto y el 8 de diciembre por los días 2 de noviembre y 7 de diciembre respectivamente.

Finalmente, el Consejo ha informado favorablemente la solicitud del Ayuntamiento de Medina del Campo para ser reconocido como municipio con tradición comercial histórica, lo que permitirá la apertura dominical de sus establecimientos.

El órgano consultivo ha avalado su tradición comercial histórica, consolidada desde el siglo XV y con origen en las célebres Ferias de la Villa, una tradición que ha tenido continuidad hasta la actualidad y que forma parte esencial de la identidad económica y social del municipio.

La apertura dominical, que busca favorecer la actividad económica en el municipio, será voluntaria y se compensará con el cierre los jueves.

El acuerdo del Consejo Castellano y Leonés de Comercio se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial de Castilla y León, previa aprobación de la orden de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo.