Aprobadas las cuentas de Familia sin enmiendas y críticas del PP al PSOE por "meter mierda" en violencia de género

Cs retiró sus enmiendas salvo la que pide ayudas para los enfermos de ELA a la que se sumó Podemos que desistió del resto para sumarse a esta



VALLADOLID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de las Cortes de Castilla y León ha aprobado este viernes con los votos a favor de PP y Vox, los dos partidos que sustentan al Gobierno de coalición de la Comunidad, las cuentas de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, que gestionan los 'populares', sin admitir ninguna de las enmiendas de los grupos en la oposición por considerar, entre otras cosas, que son una "burda repetición" de las enmiendas del año anterior en un "corta-pega" que persiste en el "error" y que no mejoran "el mejor presupuesto de la Consejería de la historia", en palabras del procurador del PP Miguel Ángel García Nieto.

En su cara a cara con la socialista Nuria Rubio, que ha reivindicado la "coherencia" de las enmiendas del PSOE y que, según ha explicado, se pactaron en su día con los colectivos y con los territorios, como 'Pajarillos Educa', porque "eran buenas", García Nieto ha acusado al principal partido en la oposición de estar "empeñado" en "meter mierda" en materia de mujer y de lucha contra la violencia de género.

"No sean fariseos, no se empeñen en meter mierda en esta materia, las políticas de igualdad y la lucha contra la violencia de género están garantizadas", ha afirmado en concreto el 'popular' que ha reivindicado el incremento del presupuesto de más de un 9 por ciento para sentenciar que "obras son amores" y recomendar al PSOE "predicar menos y dar más trigo".

Y respecto a las políticas "claras" para el colectivo LGTBI que ha reclamado Nuria Rubio, el 'popular' ha explicado que la ley autonómica está supeditada a la nacional, la Ley Trans que, según ha ironizado, vio la luz ayer "con bastante guerra interna en su partido --en referencia al PSOE y a la abstención de Carmen Calvo".

"Ya me está contestado el señor de Vox, ¡si es que está claro!", ha exclamado por su parte la procuradora socialista en su intervención en la réplica en la que ha acusado a los de Santiago Abascal de "negar los derechos conseguidos para que todas las personas puedan vivir con dignidad".

Y desde el Grupo Mixto, el procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, ha retirado todas sus enmiendas a la sección de Familia e Igualdad de Oportunidades, excepto una por 2,5 millones de euros que pide ayudas para los enfermos de ELA en Castilla y León, en un último intento de centrar el debate parlamentario de hoy sobre este asunto. Y en el momento de las votaciones, pidió la votación por llamamiento de esta enmienda a la que se sumó el Grupo UPL-Soria ¡Ya!, lo que llevó al presidente de las Cortes, Carlos Pollán, a consultar primero el asunto con la Mesa para suspender la sesión después, tras lo que se reanudó sin aceptar la votación por llamamiento de la cita enmienda.

"No he perdido la esperanza", había aseverado el político liberal en el debate para explicar que su propuesta es una enmienda que ha presentado el PP en Galicia mientras que la 'popular' Inmaculada Ranero ha abogado una vez más por fortalecer la red de la Consejería de Familia a través de los dos programas que ha puesto en marcha, 'A gusto en casa' e INTecum, que el de Ciudadanos ha tachado como "un programa para morir y no para vivir".

"No se trata de hacer demagogia con un tema tan sensible y tan complicado (...) Estamos de alguna manera manoseando esta enfermedad con un alto nivel de demagogia que no es justo", ha pedido la 'popular' que aclarado que su partido no es "un verdugo". "La Consejería está a su lado --de los enfermos de ELA, para los que ha pedido "un poco de respeto" por parte de todos--, estará a la altura y les atenderá en las necesidades que ellos tengan", ha garantizado.

El procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, también ha "desistido" de sus enmiendas para centrarse en la de su compañero de grupo con el que ha compartido que los programas destinados a los enfermos de ELA por parte de la Consejería de Familia son "insuficientes".

"Es una cuestión de humanidad y de dignificar un poco la política (...) tienen que votar sí o sí esta enmienda", ha rogado el de Podemos que se ha mostrado "perplejo" por las acusaciones de "fariseísmo" del PP, una afirmación de "aurora boreal" al tratarse de un partido que gobierna con otro, Vox, que niega la violencia de género y la violencia machista. "Se demuestra lo que es el PP, dice una cosa y hace la contraria", ha lamentado el de UP.

Desde Soria ¡YA! la procuradora Leila Vanessa García Macarrón ha defendido tres enmiendas para "cosas muy concretas" y que "no son un capricho", como sendas partidas de 100.000 euros para la mejora de los sistemas de climatización del centro residencial para personas mayores Residencia Mixta 'Los Royales' y en la Residencia de Personas Mayores Virgen del Rivero de San Esteban de Gormaz y otra de 50.000 euros para la mejora de los sistemas de climatización en el C.A.M.P y C.O. Ángel de la Guarda.

"La excusa de no se pueden minorar no se la compro", ha advertido García Macarrón, en sintonía con la leonesista Alicia Gallego que ha mantenido las diez enmiendas parciales de UPL por 4,2 millones de euros que detrae de "partidas abiertas" para mejorar la atención a las personas mayores. "No estamos de acuerdo en que todo funcione bien o que no se pueda mejorar", ha aclarado a la Junta.

A modo de ejemplo ha pedido 300.000 euros para mejorar la dotación de material en la residencia de personas mayores 'Santo Martino' de León "en la que hay carencias de grúas, mesas auxiliares, cubetas para lavandería, uniformes, empapadores, camisones o carros para la lencería". También piden dos partidas específicas de un millón de euros y de 700.000 euros para impulsar las primeras fases constructivas de una residencia de mayores en Garrafe de Torío y en Morales de Rey, respectivamente, y varias partidas para mejorar la formación de personas mayores en nuevas tecnologías y para abordar otros problemas como la lucha contra las adicciones.