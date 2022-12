Aprobadas las cuentas de Presidencia sin enmiendas de la oposición que critica publicidad y sueldos de altos cargos

Pollán pide a "todos" respetar los tiempos, Santos acusa a De la Hoz de hacer "el bobo" e Igea se marcha y pide llamar al orden al del PP



VALLADOLID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Castilla y León han dado el visto bueno este jueves al proyecto de presupuestos de la Consejería de la Presidencia para el año 2023, la sección 01 de las cuentas autonómicas que ha salido adelante sin asumir ninguna de las enmiendas parciales presentadas por los grupos en la oposición: 48 del PSOE por 11 millones de euros, doce de UPL por 32 millones, dos de Soria ¡Ya! por 1,06 millones, 16 de Ciudadanos por 6,35 millones y doce de Unidas-Podemos por cerca de 17,5 millones, entre las que destacan 7 millones, la partida más voluminosa, destinados a hacer frente a la crisis económica derivada de la Covid-19 y de las consecuencias de la guerra en Ucrania en la comunidad autónoma.

"Al rechazarlas no pierden los socialistas, pierde Castilla y León, pierden sus ciudadanos (...) para los que quedan sólo migajas", ha lamentado en concreto el procurador socialista Luis Briones, que ha advertido al nuevo Ejecutivo de coalición, formado por PP y por Vox, de que con su acción de gobierno y con su "proyecto fracasado" están logrando que la Comunidad Autónoma "esté a la cola" en los principales indicadores del país.

Briones ha propuesto detraer los 11 millones de euros que sustentan sus enmiendas parciales de las partidas de publicidad y propaganda y para los sueldos de altos cargos "innecesarios" y "sin cartera y sin funciones" del actual equipo de Gobierno, en alusión expresa al vicepresidente, Juan García-Gallardo, a quien ha acusado de dedicarse a "pasearse y a desgastar y desprestigiar una Comunidad Autónoma en la que no cree", a lo que ha añadido la "inmoralidad" de que el departamento que dirige Jesús Julio Carnero dedique 12 millones de euros a todos esos preceptos.

Por su parte, el procurador 'popular' José Luis Sanz ha rechazado las enmiendas del PSOE por "contradictorias", en algunos casos, y por ser una copia de las de años anteriores, en otros, fruto de una actitud que ha resumido, además, como "la cofradía del santo reproche". Sanz Merino se ha reafirmado en que las cuentas de la Consejería de Presidencia son "un buen presupuesto" que "rezuma compromiso con el municipalismo" y que ha aumentado "de forma sustancial".

Desde el Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya! el soriano Juan Antonio Palomar Sicilia ha pedido 60.000 euros para hacer un estudio de viabilidad para convertir el edificio del antiguo parador de Santa María de Huerta (Soria) en centro de formación de la ECLAP, en una apuesta por la descentralización de sedes, y un millón de euros para incrementar la partida para la cohesión territorial de la provincia de Soria que, según ha advertido, "está pidiendo auxilio porque va a desaparecer".

En el mismo sentido se ha pronunciado el leonesista Luis Mariano Santos que ha recordado que de los 14.000 habitantes que ha perdido Castilla y León en el último año 10.000 pertenecen a las provincias de León, Salamanca y Zamora a razón, ha lamentado, de 19 habitantes por día. "Sé que les importan tres narices porque este es un modelo de éxito", ha ironizado el de UPL.

Tanto Luis Mariano Santos como el procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, han bromeado también sobre la falta de suerte de sus enmiendas en el día del sorteo de la Lotería en el que habían asumido que no les iba a tocar "ni la pedrea", en palabras del político de la formación morada, que ha criticado el debate "infructuoso y baldío" que ha achacado al uso de los mismos argumentos por parte de PP y Vox en su empeño por criticar al Gobierno de España y a su presidente, Pedro Sánchez.

"¡Tú también Ramiro --Ruiz Medrano--, tú también! Abandono toda esperanza si usted también repite la matraca del PP, si usted también ha caído en esto yo ya abandono toda esperanza", ha exclamado tras escuchar los argumentos del procurador del PP por Valladolid a quien ha pedido que se comprometa a mantener el Decreto de Memoria Histórica sin "plegarse" a Vox y a su "eufemismo" con el Decreto de Concordia.

El vallisoletano ha respondido que su grupo "no se pliega ante nadie" y ha ratificado a renglón seguido el compromiso de la Junta con la memoria democrática, "al menos con los fondos que vengan de la Conferencia Sectorial como se ha hecho siempre y como se seguirá haciendo", ha precisado Ruiz Medrano.

El debate de la sección 01 se ha visto empeñado por alguna intervención desde las bancadas lo que ha llevado al presidente de las Cortes, Carlos Pollán, a hacer un llamamiento a "todos" los procuradores para que respeten los tiempos de intervención ya que, según ha recordado, son cortos.

"Yo vengo aquí a hacer política, no vengo aquí hacer el bobo como hace el señor Raúl de la Hoz", había espetado en concreto Luis Mariano Santos mientras que el procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, se ha ausentado de su escaño tras no poder acabar su turno de palabra y, tras regresar, ha advertido a Pollán de que no volvería a intervenir mientras no consiga llamar al orden al portavoz del Grupo Popular.