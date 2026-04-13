Aprobado el proyecto de la A-76 entre Villamartín de la Abadía y Requejo (León) con una inversión de 133,5 millones

Mapa de la actuación que se llevará acabo entre Villamartín de la Abadía y Requejo (León) apra la construcción del primer tramo de la autovía A-76. - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

LEÓN, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado el expediente de información pública y ha aprobado definitivamente el proyecto de construcción del primer tramo de la autovía A-76 entre Villamartín de la Abadía y Requejo, en la provincia de León, con un presupuesto estimado de 133,5 millones de euros (IVA incluido).

La resolución de aprobación se publicará próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y el proyecto consiste en la conversión en autovía del tramo de la N-120, con una longitud de 6,24 kilómetros, como parte de la futura autovía A-76 Ponferrada-Ourense.

El nuevo trazado comenzará en la conexión directa con la autovía A-6 en sentido Madrid y la conexión con la N-VI a través de glorietas y finalizará en el entorno del kilómetro 434 de la N-120, donde se repondrá un tramo de esta carretera para no obstaculizar el acceso a municipios como La Barosa, Valiña o El Carril.

Asimismo, el tramo contará con dos enlaces más, uno de los cuales dará acceso a Toral de los Vados y el Polígono Industrial de El Bierzo, mientras que el otro dará acceso a Requejo, Covas, las canteras y la fábrica de Morteros La Estrella. Además, se construirán dos nuevos viaductos: uno sobre el río Burbia y otro paralelo al viaducto del Marco, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Esta actuación mejorará la capacidad del corredor y la seguridad vial en un eje estratégico para las comunicaciones entre Castilla y León y Galicia, al tiempo que facilitará el acceso a la Plataforma Logística de El Bierzo y a los núcleos industriales del entorno de Toral de los Vados. Del mismo modo, reducirá los recorridos y los tiempos de desplazamiento y mejorará las condiciones de comodidad y seguridad para los usuarios de la vía y su entorno.