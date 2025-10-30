Aprobados 363.000 euros para un programa piloto para diagnóstico y plan de sostenibilidad en 80 pymes

VALLADOLID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado una inversión de 363.096 euros para contratar la prestación de un servicio integral de diagnosis, plan de actuación, formación y asesoramiento para la elaboración y puesta en marcha de planes de sostenibilidad en la gestión empresarial y promover la adopción de buenas prácticas de gobernanza en 80 pymes de Castilla y León. El contrato tendrá una duración de once meses.

La Consultora deberá realizar actuaciones de diagnosis o análisis del estado y potencial de la sostenibilidad en las pymes, definir planes de acción a partir de los resultados, preparar una guía de sostenibilidad, formación de trabajadores de las Pymes y finalmente, un asesoramiento para la aplicación e implementación de actuaciones concretas.

Un Plan de Sostenibilidad es la hoja de ruta que determina la estrategia de una organización en esta materia y tiene que definir objetivos y acciones a implementar, articulados en torno a los ejes principales de la sostenibilidad ambiental, social y económica, y debe tener propuestas concretas que solucionen las principales carencias y problemas de la empresa en estos aspectos.

MÁS DE 54 MILLONES

El Plan de Sostenibilidad Empresarial aprobado en marzo de 2025 está dotado con 54,4 millones de euros para impulsar la competitividad en 2.500 empresas en tres años hasta 2027.

Impulsará el tránsito de empresas a modelos sostenibles y contribuirá a la financiación de 255 proyectos que promuevan la innovación. Se contempla, asimismo, llevar a cabo 285 servicios personalizados de asesoramiento empresarial, 156 actividades de formación para impulsar capacidades de sostenibilidad y cinco foros de trabajo para fomentar la colaboración y el intercambio de buenas prácticas.

El plan sigue los criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) y se articula en torno a 10 objetivos estratégicos: tecnologías limpias; circularidad y gestión de residuos; eficiencia de recursos; mejora del clima laboral; igualdad; capacitación de trabajadores; planes de sostenibilidad, estructuración y digitalización de procesos; colaboraciones y alianzas estratégicas; y transparencia, informe de sostenibilidad y rendición de cuentas.