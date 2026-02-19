Aprobados 948.000 euros para financiar la educación obligatoria de 340 alumnos de seminarios menores y diocesanos

VALLADOLID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado subvenciones por importe de 948.502 euros para financiar los gastos generados por la matriculación de estudiantes de enseñanzas básicas obligatorias durante el curso escolar 2025-2026 en los seminarios menores y diocesanos de la Comunidad, conforme al acuerdo firmado entre el Estado español y la Santa Sede.

Actualmente, en la Comunidad se encuentran matriculados 340 estudiantes en seis centros, según ha informado la Junta en un comunicado tras el Consejo de Gobierno de este jueves, 19 de febrero.

En concreto, el Seminario Menor Don Bosco de Armunia recibirá 301.079 euros y el Seminario Menor Nuestra Madre del Buen Consejo, 205.620 euros, ambos centros ubicados en León.

Por otra parte, el Seminario Menor San Jerónimo de Alba de Tormes (Salamanca), percibirá 178.697 euros; el Seminario Diocesano Santo Domingo de Guzmán de El Burgo de Osma (Soria), 21.467 euros; y, finalmente, 56.394 euros irán para el Seminario Menor Diocesano y 185.245 euros para el Seminario Sagrada Familia, los dos situados en Valladolid.