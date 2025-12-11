Aprobados cerca de 3 millones a hospitales de Valladolid, Miranda, León y El Bierzo

VALLADOLID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha aprobado, en Consejo de Gobierno, partidas por importe cercano a los 3 millones de euros con destino a hospitales de Valladolid, León, Miranda y El Bierzo.

Así, se ha dado luz verde a un presupuesto de 2.296.800 euros para la adquisición de suministros y equipamiento necesarios para el correcto funcionamiento diario del Hospital Clínico Universitario de Valladolid y del Complejo Asistencial de León. Todo ello para los ejercicios 2025 y 2026.

En primer lugar, se utilizará una partida económica de 1.994.300 euros para la contratación de válvulas aórticas expandibles con balón de implante transcatéter para el Servicio de Cirugía Cardíaca de León. Estos dispositivos se emplean para tratar la estenosis aórtica grave, afección en la que la válvula aórtica se estrecha de manera severa limitando gravemente el flujo sanguíneo del corazón al resto del cuerpo.

Y, finalmente, se destinarán 302.500 euros para el suministro de un arco quirúrgico de altas prestaciones para el Clínico de Valladolid. De esta manera se sustituirá el equipo actual por uno 3D de alta gama que representa una inversión estratégica en la mejora de la atención sanitaria, la seguridad radiológica y calidad diagnóstica.

También se han presupuestado 669.143 euros para la realización de mejoras en las edificaciones del Hospital El Bierzo, en Ponferrada (León); y del Hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro (Burgos).

Dentro de este presupuesto, se emplearán 295.477 euros para la sustitución de dos aparatos elevadores en el centro berciano. En concreto, se trata de dos montacamillas que requieren ser cambiados por su antigüedad, con el fin de mejorar la accesibilidad de los pacientes a la prestación sanitaria.

Por otro lado, los 373.666 euros restantes se destinarán a la instalación de equipos de climatización de última generación en cuatro áreas de hospitalización del Hospital Santiago Apóstol.