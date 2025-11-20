Aprobados 6 millones en ayudas a 15 ayuntamientos para actuaciones en servicios de especial interés o urgencia

VALLADOLID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha dado luz verde a la propuesta de la Consejería de la Presidencia para otorgar cerca de 6 millones de euros en ayudas dirigidas a 15 municipios con el fin de ejecutar actuaciones consideradas urgentes, excepcionales o de carácter singular.

Las actuaciones engloban intervenciones municipales de carácter muy variado, pero siempre referido a servicios básicos, como la reconstrucción de estructuras dañadas o la mejora de los accesos a los municipios, la construcción y la rehabilitación de instalaciones municipales, o diferentes proyectos relacionados con la eficiencia energética, el abastecimiento de agua, o la accesibilidad.

Las inversiones aprobadas responden a motivos de interés público, social y económico, en un contexto marcado por el encarecimiento generalizado de los precios.

Esta situación afecta de forma notable a los proyectos de reposición o mejora de servicios públicos locales que reclaman los vecinos y que, debido a su elevado coste, no podrían financiarse a través de las líneas ordinarias de la Cooperación Local.

Para distribuir estas ayudas, la Consejería de la Presidencia aplica los criterios habituales en la asignación de fondos: además de justificar la necesidad de cada proyecto, se garantiza un reparto equilibrado entre las distintas provincias y se tiene en cuenta la pluralidad política representada en los ayuntamientos de la Comunidad.

En concreto, en la provincia de Ávila se ha concedido ayudas a los ayuntamientos de San Juan de la Nava y Arenas de San Pedro (300.000 euros en cada caso); en Burgos 600.000 euros a Briviesca; en León a Astorga y Valverde de la Virgen (300.000 en cada caso); en Palencia al ayuntamiento de la capital y a Carrión de los Condes (600.000 euros en el primer caso y cerca de 588.000 en el segundo); en Salamanca a Aldeatejada y Macotera (300.000 para el primero y casi la misma cifra para el segundo); en Segovia a La Lastrilla y Sanchonuño (300.000 a cada uno); en Soria se ha concedido una cuantía de 600.000 euros a Vinuesa; en Valladolid la misma cuantía para Olmedo; y en Zamora se han concedido 200.000 euros a Castrogonzalo y 400.000 a Villaralbo.