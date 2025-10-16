Aprobados nuevos expedientes que suman casi 5,5 millones para actuaciones en zonas afectadas por incendios

VALLADOLID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado nuevos expedientes, por un montante global que ronda los 5,5 millones, para actuar en zonas afectadas este verano por los incendios forestales.

En concreto, se ha dado luz verde a un nuevo paquete de subvenciones, por un importe total de 135.660 euros para siete ayuntamientos que podrán formalizar un total de 12 contratos financiados por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo.

Con este nuevo bloque de subvenciones, la inversión total del programa se eleva a 2.679.285 euros, el número total de trabajadores contratados con cargo estas ayudas ascenderán a 237, siendo 121 los ayuntamientos incluidos en el programa.

Los siete ayuntamientos beneficiarios de la ayuda aprobada hoy son: en la provincia de León, los de Almanza (dos trabajadores), Crémenes (dos trabajadores), y Villamanín (un trabajador); en la provincia de Segovia, los de Cerezo de Arriba (un trabajador) y Riofrío de Riaza (un trabajador): y en la provincia de Zamora los de Cobreros (tres trabajadores) y Requejo (dos trabajadores).

Además, se ha dado luz verde a la concesión directa de 483 subvenciones, por importe de 500 euros cada una, destinadas a familias desalojadas de sus viviendas en las localidades afectadas por los incendios, seis días después de que se abriera el plazo de solicitud. Esta medida, a la que se han destinado ya 962.500 euros para un total de 1.925 familias.

Por otra parte, se ha aprobado el pago del octavo bloque de ayudas que suman 27 nuevas solicitudes por valor de 148.500 euros destinados a autónomos y pymes cuya actividad se haya visto interrumpida en los municipios afectados por el fuego. Se han aprobado hasta la fecha un total de 351 ayudas de 5.500 euros por beneficiario por un total de 1.930.500 euros.

La partida más importante que se ha autorizado es la de 3.150.000 euros destinada a la contratación de actuaciones hidrológico-forestales en los terrenos afectados por los incendios forestales de Garaño (850.000 euros) y de Porto-La Baña (2.000.000 euros) en León y de Puercas (300.000 euros) en Zamora.

También se ha autorizado una inversión de 1.800.000 euros destinada a la contratación de actuaciones de recolección, extracción y puesta a disposición de los materiales forestales de reproducción (MFR) necesarios para las labores de restauración de las masas forestales afectadas por las llamas.

Además, se ha dado el visto bueno al contrato de suministro de cuatro contenedores de residuos domésticos para la localidad de Faro, perteneciente al municipio de Peranzanes (León), por importe de 1.045 euros.

Por último, el Consejo de Gobierno ha aprobado 19 nuevos expedientes de ayudas para agricultores y ganaderos profesionales afectados por los incendios por valor de 36.150 euros. Estas ayudas, que hacen que la Junta haya superado ya los 3,5 millones de euros en ayudas directas, van destinadas a beneficiarios de las ayudas mínimas de 5.500 euros que han confirmado sufrir daños por un valor superior a esa cuantía en sus explotaciones.