Aranda de Duero (Burgos) decreta dos días de luto por la muerte del joven de 17 años en la Vuelta Ciclista Júnior Ribera

ARANDA DE DUERO (BURGOS), 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de la localidad burgalesa de Aranda de Duero ha decretado dos días de luto oficial por el fallecimiento en un "tráfico accidente" del joven de 17 años que participaba en la segunda etapa de la Vuelta Ciclista Júnior a la Ribera del Duero, según ha informado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

El luto comenzará desde las 20.00 horas de este sábado hasta el lunes. De igual forma este domingo, 24 de agosto, a las 10.30 horas en la Plaza de la Hispanidad de Aranda de Duero, se guardará un minuto de silencio en homenaje a este joven ciclista, acto que coincidirá con la ubicación de la meta de la tercera etapa, y final de la IX Edición de la Vuelta a la Ribera del Duero.

El accidente ha ocurrido a las 12.12 horas de este sábado a su paso por el Amogable ubicado en el municipio de Navaleno. Tras una caída múltiple con mas de veinte heridos, entre los 113 corredores que tomaban la salida, 18 han sido evacuados, entre ellos tres heridos graves.

El Ayuntamiento de Aranda de Duero ha mostrado sus condolencias a sus padres, familiares, amigos, compañeros de equipo, y a todos los ciclistas y equipos participantes, y se ha puesto disposición para todo aquello que puedan necesitar.

El Consistorio también ha explicado que los familiares se trasladan desde su ciudad de origen y a su llegada serán recibidos por el alcalde en funciones, Juan Manuel Martín Abad, y la concejala de Deportes, Belén Esteban Sánchez, que contarán con la ayuda de psicólogos de la Cruz Roja de Soria.

También tendrán atención psicológica los compañeros de equipo del joven ciclista, que se encuentran alojados en un establecimiento hostelero de la Ribera del Duero.