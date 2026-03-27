Archidiócesis de Valladolid amplía el horario de apertura de más de 60 templos de la provincia

Cartel de las celebraciones en la Catedral. - ARCHIDIÓCESIS

VALLADOLID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Archidiócesis de Valladolid amplía desde hoy, Viernes de Dolores, el horario de apertura de 62 iglesias y ermitas de la provincia hasta el 5 de abril, Domingo de Resurrección, para que los fieles "puedan conmemorar y revivir el misterio central de la fe que se vive en Semana Santa y, a su vez, favorecer el turismo de interior durante un tiempo litúrgico en el que la totalidad de los templos de la Archidiócesis vallisoletana, tanto de la ciudad como de la provincia, incrementan sus cultos con motivo de la celebración de la pasión, muerte y resurrección del Señor".

Se suma, así, un año más al 'Programa de Apertura de Monumentos' que la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta organiza en colaboración con otras diócesis de la comunidad autónoma, señalan desde la Archidiócesis a través de un comunicado.

Una propuesta que aúna "fe y cultura" y permitirá a fieles y visitantes vivir "con intensidad estos días santos en el marco del Año Jubilar de la Santidad" que está celebrando la Archidiócesis de Valladolid con motivo del tercer centenario de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo, nacido en Mayorga.

Precisamente, la Ermita de la localidad, templo jubilar donde los fieles pueden obtener hasta el 10 de diciembre para ellos o para sus difuntos la indulgencia plenaria -cumpliendo las condiciones establecidas por el Arzobispo en el Decreto jubilar-, es una de las que amplía esta Semana Santa su horario de apertura.

La adhesión de la Archidiócesis de Valladolid a este programa acercará a los visitantes," por medio de la riqueza patrimonial de los templos de la provincia, a diferentes corrientes artísticas como el románico, gótico, mudéjar, renacentista, manierista, flamenco, barroco, neoclásico y rococó, entre otros".

De los 62 templos que ampliarán su horario para permanecer abiertos de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, la gran mayoría -53- lo harán de Viernes de Dolores a Domingo de Resurrección.

Los nueve restantes abrirán únicamente del Jueves Santo al Domingo de Resurrección, pero manteniendo ese mismo horario. Estos son: la Iglesia de Nuestra Señora de las Nieves, de Bocos de Duero; la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, de Castrillo de Duero; la Iglesia de Santa María la Mayor, de Corcos del Valle; la Iglesia de San Juan Bautista, de Fuente el Sol; la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, de Laguna de Duero; la Iglesia de San Pelayo, de Olivares de Duero; la Iglesia de Santa Engracia, de Olmos de Peñafiel; la Iglesia de San Miguel, de Pedrosa del Rey; y la Iglesia de Santa María de la Asunción, de Ventosa de la Cuesta.

CATEDRAL

En la capital, la bendición de las palmas del Domingo de Ramos, a las 10.30 horas, se traslada este año al atrio de la Santa Iglesia Metropolitana Catedral debido a las obras de restauración y revitalización del Conjunto Catedralicio que se están llevando a cabo, entre otros espacios, en el Patio de los Cipreses, donde se venía celebrando este acto.

A continuación de la bendición se celebrará la Santa Misa, que estará presidida por el Arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), monseñor Luis Argüello.

Las obras no afectarán al normal desarrollo de los cultos propios de Semana Santa, de tal manera que el Jueves Santo el prelado vallisoletano presidirá la Misa Crismal a las 10.30 horas.

También el Jueves Santo, a las 17.00 horas, monseñor Argüello presidirá en la Catedral la Misa de la Cena del Señor, con el lavatorio de los pies. Al finalizar, quedará expuesto el Santísimo en su monumento, en una de las capillas laterales de la Seo, para que los fieles puedan adorarlo y velarlo, también las distintas cofradías que a lo largo de la noche y la madrugada del Jueves al Viernes Santo accederán a la Catedral para hacer estación de penitencia durante sus procesiones. En la tarde del Viernes Santo, a las 17.00 horas, la Seo acogerá la Celebración de la Pasión del Señor.

Ya el Sábado Santo, a las 23.00 horas, en la Catedral vallisoletana se celebrará la Vigilia Pascual, también presidida por el Arzobispo. Y el Domingo de Resurrección, a las 11.00 horas, la Santa Misa con Bendición Apostólica, finaliza el comunicado.