Archidiócesis de Valladolid amplía sus talleres sobre el drama de la trata de personas, la explotación sexual y laboral

VALLADOLID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Archidiócesis de Valladolid, a través de su Servicio de Desarrollo Humano Integral, ha decidido ampliar con nuevas fechas sus talleres de sensibilización sobre el drama de la trata de personas, la explotación sexual y laboral.

"Debido a la demanda de los propios vallisoletanos, estos talleres, enmarcados en el proyecto social propuesto por la Conferencia Episcopal Española (CEE) para el Año Santo que la Iglesia Católica está celebrando bajo el lema 'Peregrinos de Esperanza', llegarán también a la Parroquia de San Fernando, el 14 de noviembre, al Centro Diocesano de Espiritualidad, el día 18, y a la Parroquia de María Milagrosa, el día 21 del mismo mes. Ya en diciembre, está previsto un último taller el día 4 en la Parroquia de Nuestra Señora del Pilar", detalla a través de un comunicado.

Estos talleres gratuitos, organizados conjuntamente con Adoratrices, Oblatas, Cáritas Diocesana y Red Íncola, están sirviendo para "visibilizar y concienciar a la ciudadanía acerca de esta realidad, pero también para contribuir a su prevención". Además, durante estos talleres, impartidos por técnicos, se da también a conocer la "labor de acompañamiento" que la Iglesia Católica, a través de estas cuatro congregaciones religiosas y entidades, hace en Valladolid, al acoger a personas víctimas de trata y explotación sexual y laboral para ayudar "a restaurar su dignidad agraviada".

Junto a estos talleres de sensibilización, la Archidiócesis de Valladolid ha organizado también unas jornadas tituladas 'La esperanza después de la trata', que darán comienzo este miércoles, 5 de noviembre a las 19.00 horas en las instalaciones del Estudio Teológico Agustiniano, en el Paseo de Filipinos, y que se prolongarán hasta el próximo miércoles 19 de noviembre.

Abrirá estas jornadas, el miércoles 5, la antropóloga e investigadora Carmen Meneses Falcón, profesora del Departamento de Sociología y Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pontificia de Comillas, con la ponencia 'Trata y explotación sexual: desafíos para la dignidad humana'.

El día 12 intervendrá la directora del Secretariado de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y Movilidad Humana en la Conferencia Episcopal Española (CEE) y del Departamento de Trata de Personas, también de la CEE, María Francisca Sánchez Varas. En su caso, con la ponencia 'La trata de personas. Motivos para la esperanza en el Año Jubilar'.

Por último, cerrará este ciclo de conferencias el fiscal provincial del Juzgado de Instrucción Número 4 de Valladolid, Luis Ángel Ortega Francisco, para aportar una visión jurídica a este drama social con su ponencia 'La visión jurídica de la trata de seres humanos', detalla la información.

Tanto los talleres de sensibilización como las jornadas 'La esperanza después de la trata' responden al deseo de la Iglesia diocesana, Adoratrices, Oblatas, Cáritas y Red Íncola "de contribuir desde Valladolid a la construcción de un mundo donde se reconozca la dignidad de todos ser humano".

"Con esta doble acción la Archidiócesis de Valladolid quiere ofrecer también signos concretos de cercanía y esperanza en este Año Santo, especialmente, a las personas más vulnerables", concluye la información.