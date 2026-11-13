Archivo Municipal de León programa un ciclo de talleres didácticos dedicado al legado del agua desde el 17 de noviembre

Cartel del nuevo ciclo dedicado al legado del agua del Archivo Histórico Municipal de León. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Archivo Histórico Municipal de León llevará a cabo un nuevo ciclo dedicado al legado del agua en la ciudad con 33 sesiones gratuitas que comenzarán el próximo día 17 de noviembre.

El plazo de inscripción se abrirá el lunes día 16 de noviembre y el Archivo Histórico Municipal de León, ubicado en la Casona de Puerta Castillo, da respuesta con esta propuesta a la importante acogida que registran estas actividades de difusión cultural entre la ciudadanía. Así, se amplía el número de sesiones a petición de los propios usuarios para dar cabida a quienes se quedaron sin plaza en el ciclo celebrado el pasado otoño.

Este nuevo taller, impulsado por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, plantea un enfoque renovado que profundiza en otros aspectos del patrimonio hidráulico leonés. Dirigido a todo tipo de público adulto, el programa busca acercar la historia local mediante el contacto directo con los fondos documentales municipales.

La actividad busca divulgar el patrimonio de la ciudad, explicar la evolución del abastecimiento de agua desde la época romana hasta hoy y consolidar el Archivo Histórico Municipal como un espacio cultural abierto a la ciudadanía, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Cada una de las sesiones, de una hora y media de duración, tendrá una vertiente práctica, una de las más valoradas por el público al permitir un contacto directo con los fondos originales del Archivo. Guiados paso a paso, los participantes se pondrán en la piel de los historiadores para investigar a través de documentos históricos, planos antiguos y fotografías de época.

De este modo, los asistentes recorrerán la evolución desde la ingeniería romana y las presas medievales hasta las fuentes del siglo XVIII mediante el análisis de su valor arquitectónico y su importancia social.

CALENDARIO E INSCRIPCIONES

El taller se desarrollará en la sala didáctica de la primera planta del Centro de Interpretación del León Romano en horario de 18.00 a 19.30 horas, repartido en un calendario de 33 sesiones para facilitar la asistencia.

En el mes de noviembre serán los días 17, 19, 23, 24, 25 y 30. Las sesiones programadas en diciembre serán los días 1, 2, 3, 9, 10, 11, 14, 15 y 17; en enero, los días 11, 13, 14, 18, 20, 21, 25 y 26 y en febrero, los días 2, 4, 10, 12, 15, 16, 18, 22, 23 y 25.

La actividad es gratuita y cuenta con plazas limitadas para cada sesión (cada participante podrá inscribirse en un único día). El plazo de inscripción comenzará el lunes 16 de noviembre y las solicitudes deben formalizarse a través del formulario online en el enlace https://forms.gle/9Muk1rmdJrjxKP5D9.

Para facilitar una comunicación ágil y directa con los asistentes, la organización del taller ha habilitado el canal de WhatsApp 'Talleres con historia', destinado a centralizar las labores de secretaría, avisos e información práctica de las sesiones https://whatsapp.com/channel/0029Vb8PkGH3LdQdukCCkm0I.