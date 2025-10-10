Arde un camión con paja que circulaba por la A-62 a su paso por Cabezón de Pisuerga (Valladolid)

VALLADOLID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 112 de Castilla y León ha informado este viernes sobre un incendio de un camión que circulaba por la A-62 en dirección a Valladolid, a su paso por la localidad de Cabezón de Pisuerga, cuya carga de paja había comenzado a arder.

Los primeros avisos se han producido a las 20.03 horas, cuando diversos alertantes han comunicado a la sala de operaciones del 112 la presencia de fardos que ardían en la carretera.

La sala del 112 ha avisado del suceso a los Bomberos de la Diputación de Valladolid, Guardia Civil de tráfico de Valladolid y Medio Ambiente.