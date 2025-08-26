Arde esta madrugada un vehículo sin placas de matrícula en Villamuriel de Cerrato (Palencia)

Archivo - Coche de la Policía Local de Palencia. - EUROPA PRESS - Archivo

PALENCIA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Policía Local y Bomberos de Palencia han acudido a sofocar las llamas de un vehículo que se encontraba abandonado y sin placas de matrícula en el término municipal de Villamuriel de Cerrato (Palencia).

Los hechos se han producido a las 03.29 horas en la carretera P-900 en el kilómetro 1 y, en un primer momento, han sido los propios agentes de la policía local lo que han logrado sofocar las llamas con los extintores de los vehículos, según informa el Ayuntamiento a través de un comunicado remitido a Europa Press.

No obstante, los policías han solicitado la presencia de bomberos para terminar de refrescar el vehículo.

Los agentes han verificado la matricula mediante el número de bastidor para, posteriormente, trasladar el vehículo al depósito de vehículos para que sea examinado por la brigada de policía Judicial.