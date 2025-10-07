Argüello nombra a Guillermo Camino nuevo delegado de Religiosidad Popular y seguirá como párroco de Zaratán

VALLADOLID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha nombrado nuevo delegado de Religiosidad Popular al presbítero diocesano Guillermo Camino, quien desde el mes de febrero de 2024 es también consiliario de la Junta de Cofradías de Semana Santa.

Guillermo Camino sucede en el cargo a Manuel Fernández Narros, recientemente elegido deán de la Santa Iglesia Metropolitana Catedral.

Una de las primeras iniciativas de Guillermo Camino al frente de esta Delegación ha sido retomar las Jornadas de Religiosidad Popular, que se celebrarán los próximos días 11, 12 y 13 de noviembre.

Además, a través de la Junta de Cofradías de Semana Santa ha promovido la puesta en marcha de una primera formación dirigida a directivos de cofradías penitenciales.

Se trata de una formación que tendrá carácter bianual, cuyo primer curso dará comienzo el próximo 14 de octubre y que confía poder extender en próximas ediciones a otras realidades de la religiosidad popular, como las cofradías de gloria.

Para Camino, que compatibilizará esta nueva encomienda del Arzobispo con su misión pastoral como párroco de San Pedro Apóstol, en Zaratán, es importante la "formación" de los laicos y el "diálogo" con las instituciones, así como la "comunión, colaboración y coordinación" entre las distintas muestras de religiosidad popular, tanto de la ciudad como de la provincia.

NUEVO ARCIPRESTE EN EL OESTE.

Por otro lado, el arzobispo ha ratificado, además, el nombramiento del presbítero diocesano Juan Carlos Fraile como arcipreste del Oeste de la ciudad, tras haber resultado elegido por votación por el resto de sacerdotes que ejercen su ministerio en este Arciprestazgo.

Fraile sustituye como arcipreste a Jorge Fernández Bastardo, quien, recientemente, asumió nuevas encomiendas pastorales en la zona centro, por lo que no podía continuar al frente de la coordinación del Arciprestazgo del Oeste de Valladolid, que aglutina a un total de 14 parroquias de esta parte de la ciudad, así como de Arroyo de la Encomienda, Simancas y Zaratán.

Fraile, que ya ejerció como arcipreste en otras dos ocasiones, tanto en la provincia como en la ciudad, y desde hace dos años es párroco de San Juan ante Portam Latinam, en Arroyo de la Encomienda, se ha marcado como objetivo inicial "profundizar en la corresponsabilidad de sacerdotes y laicos", así como "lograr que el Consejo Pastoral Arciprestal", un instrumento creado en la Archidiócesis de Valladolid durante el pasado curso pastoral, "tenga un verdadero protagonismo en la tarea de evangelización, animando en las parroquias y promoviendo acciones conjuntas".

MÁS NOMBRAMIENTOS.

Con fecha 1 de octubre, el Arzobispo de Valladolid ha nombrado también a fray Antonio Benéitez, religioso de la Orden de los Carmelitas Descalzos (OCD), delegado de la Vida Contemplativa de la Archidiócesis de Valladolid y a Ezechiel Esope Zonwoen Sankom, de la Orden de la Merced (OdeM), vicario parroquial de la Parroquia de Nuestra Señora de la Merced.

La Archidiócesis vallisoletana ha reforzado, además, el equipo de la Delegación de Pastoral Juvenil con la incorporación de dos nuevos jóvenes, Andrés Marcos Lomo y Sara Berenice García Hervás.