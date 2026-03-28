Argüello reivindica en Rioseco la Semana Santa como "fe vivida" frente al riesgo de convertirse en espectáculo

MEDINA DE RIOSECO (VALLADOLID), 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha ensalzado la Semana Santa de Medina de Rioseco como una expresión de "fe vivida" y transmitida de generación en generación, al tiempo que ha advertido de que los viajes, el turismo y el espectáculo dan una dimensión nueva a las tradiciones al ofrecer un altavoz, pero también las "desafían con el riesgo de un reduccionismo que robe su alma".

Durante el pregón de la Semana Santa 2026, Argüello ha destacado que esta celebración es una "escuela de vida y de hermandad", un "ejercicio de esfuerzo, entrega y colaboración, elogio del vínculo, del amor al prójimo, del recuerdo de los que no están y esperanza del reencuentro en el abrazo eterno", una celebración en la que tradición, familia y religiosidad popular se "entrelazan para mantener viva la identidad de la ciudad".

En este sentido, ha subrayado el papel de las cofradías como transmisoras de valores y como espacios de encuentro, servicio y fraternidad, al tiempo que ha reflexionado sobre los desafíos actuales, como la influencia de la cultura global o el desarraigo social, que obligan a "valorar las raíces" sin perder la autenticidad.

Finalmente, Argüello ha invitado a los cofrades y vecinos a vivir estos días "con intensidad los días santos" para trasladar el mensaje de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo más allá de las procesiones, como un "compromiso de vida basado en el perdón, la esperanza y la fraternidad".