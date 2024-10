Ariane Labed debuta como directora: "Kubrick es genial, pero ahora voy a hablar yo"

Seminci acoge el estreno de su ópera prima, que aborda la relación codependiente de dos hermanas, el bullying y la salud mental

VALLADOLID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La actriz y directora francesa nacida en Grecia Ariane Labed debuta tras las cámaras con 'September says', una adaptación del libro 'Sisters', de Daisy Johnson, que se ha atrevido a adaptar hasta hacerlo "propio".

"Kubrick es genial, pero ahora voy a hablar yo. Suena pretencioso, pero a veces necesitamos encontrar la fuerza", ha clamado Labed en la rueda de prensa posterior a la proyección del filme, que se ha estrenado en España en el marco de la 69 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci).

La alusión al cineasta neoyorquino viene al hilo del inicio de la película, en la que se presenta a las dos hermanas protagonistas, September y July, vestidas como las gemelas de 'El resplandor' en una escena en la que posan para una sesión de fotos que realiza su madre artista.

Posteriormente, la cinta muestra a las dos hermanas ya adolescentes y en una relación codependiente y de cierto abuso, aunque supone para ellas un refugio ante un mundo hostil, en el que sufren bullying en su escuela. La ópera prima de Labed refleja, asimismo, el despertar sexual y el trauma de una de ellas.

Labed ha subrayado que la historia presenta "un mundo cruel" en el que las hermanas encuentran una "forma de resistencia para existir y escapar de un mundo más grande", una idea que parte ya del libro en el que está basada.

La ahora directora tras darse a conocer como actriz, habitual en las propuestas del Yorgos Lanthimos, ha incidido en que optó por llevar esta historia a la pantalla porque quería explorar la juventud y a las mujeres, así como traducir lo poético de la obra original.

"No sé de dónde he sacado la valentía, estoy cerca de los 40 y sentía que era un buen momento de empezar a explorar y no coger el camino fácil", ha agregado sobre esta decisión que le a "tratar de descubrir qué tipo de filme" puede ser para ella: "No responder todas las expectativas que podemos tener sobre el género de un filme, intentando hacerlo a mi propio".

Igualmente, ha asegurado que su película es "bastante fiel" al libro y ha afirmado que para ella ha sido "muy importante" abordar el bullying que se presenta en la historia. Por otro lado, ha añadido que ella ha aportado a la misma ciertos elementos "más políticos", como una perspectiva de mujer que "no se ve en el cine", con vello o con la regla, o el hablar de sexo de una forma "más casual".

Labed también ha señalado que ha utilizado su vínculo con el la danza y el teatro para utilizar las coreografías como una "herramienta" para establecer los movimientos de cámara en esta primera experiencia como directora, en la que ha optado por el 35mm y el 16mm y ha contado con un presupuesto "pequeño".

'Septiembre says', se estrenó en Un Certain Regard en el Festival de Cannes y compite ahora por la Espiga de Oro en la 69 Seminci, donde ha tenido su estreno en España.

ARIANE LABED

Labed (Atenas, 1984) estudió Arte Dramático en la Universidad de Provenza, donde cofundó la companía de teatro Vasistas, en la que trabajó como actriz, codirectora y coreógrafa.

Posteriormente, debutó en la gran pantalla con 'Attenberg' (Athina Rachel Tsangari, 2010) en una interpretación que le valió la Copa Volpi a la Mejor actriz en el Festival de Venecia. A esta cinta siguió 'Alps' (Yorgos Lanthimos, 2011) y proyectos como 'Antes del anochecer' (Richard Linklater, 2013), 'Love Island' (Jasmila Zbanic, 2014) y 'La odisea de Alice' (Lucie Borleteau, 2014), donde su papel le permitió ganar el Premio a la mejor actriz en Locarno.

También ha actuado en 'Langosta' (Lanthimos, 2015) o 'The Souvenir' (Joanna Hogg, 2019).