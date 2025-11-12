La ARMH localiza en una fosa común de La Fresneda (Segovia) los restos de un maestro y un caminero asesinados . - ARMH

SEGOVIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha encontrado la fosa común de dos republicanos asesinados por en la finca La Fresneda, perteneciente al municipio segoviano de Vegas de Matute, sita a un kilómetro del pueblo cuando se accede desde la carretera de Villacastín.

Las víctimas son Luis García Hernández, nacido en Otero de Herreros (Segovia), hijo de Valentina y Nicomedes, con domicilio en Villacastín (Segovia). Nacido el 12 de agosto de 1895, tenía 42 años cuando fue asesinado. Estaba casado con Paula Izquierdo y tenía tres hijas: Valentina, María y M.ª Paz.

Su profesión era la de maestro y era miembro del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (SETE). En su expediente de depuración como maestro le acusan de tener ideas socialistas. Fue detenido ilegalmente por fuerzas fascistas y asesinado el 12 de agosto de 1936.

Por su parte, Julio Maroto Ortega, nacido en Guijasalvas (Segovia), era hijo de Isabel y Tomás, con domicilio en Ituero (Segovia). Había nacido en 1876 y tenía 60 años cuando fue asesinado. Estaba casado en primeras nupcias con Petra Díaz Lázaro, con la que tuvo seis hijas, y en segundas con Alejandra Diaz Lázaro, con la que tuvo otras dos hijas.

Era caminero de profesión pero no se tienen datos de su afiliación política. Su cadáver fue hallado el 15 de agosto de 1936 y fue enterrado junto a Luis García Hernández.

La exhumación se llevará a cabo durante el día de hoy y mañana en el paraje de La Fresneda, un paraje de Vegas de Matute, Segovia, que se encuentra a 75 kilómetros de Madrid.

Las labores de exhumación e identificación genética las lleva a cabo la ARMH con sus propios recursos porque está en contra de que el Gobierno utilice subvenciones para buscar desaparecidos y no garantice universalmente el derecho a todas las familias.