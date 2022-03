Armisén defiende "soluciones rurales al problema rural" de la despoblación y desde una perspectiva "transversal"

PALENCIA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, ha defendido este miércoles la necesidad de ofrecer soluciones "rurales para un problema rural" como es el reto demográfico y desde una "perspectiva transversal".

Así lo ha puesto de manifiesto Armisén durante su participación en la presentación en el Senado del estudio 'Evolución de la percepción de los avances realizados en la España Despoblada', elaborado por la Cátedra contra la Despoblación y Reto Demográfico de Next Educación.

En su intervención, Armisén ha reclamado que las políticas para afrontar el reto demográfico "ofrezcan soluciones rurales para un problema rural y se planteen con una perspectiva transversal que recorra todas las áreas de la gobernanza" así como "con un sentido intergeneracional, pensando en las personas que se han quedado en la España menos poblada", pero también en las personas "que desean quedarse o instalarse en ella".

Armisén, también vicepresidenta de la Comisión de Despoblación de la FEMP, ha reconocido que el reto demográfico "es un desafió de importancia vital, en España", en su tierra, "Castilla y León" y en su provincia, Palencia, al tiempo que cree que es necesario "unir todos los esfuerzos y todas las políticas territoriales, económicas, de transformación digital y de financiación de las administraciones locales".

El medio urbano y el medio rural no son contrarios, son complementarios", ha puesto sobre la mesa Ángeles Armisén, que ha valorado la creciente presencia del problema demográfico en las agendas públicas, en la agenda de la sociedad, y no únicamente en la es institucional, aunque ha lamentado que la mayoría de los españoles no lo perciben con preocupación esta situación, ya que en el último sondeo del CIS ocupa el puesto 45 de los problemas que mas preocupan.

Por ello, ha reclamado a la Cámara Alta un impulso a la conectividad de las personas, no solo de los territorios, y de la movilidad rural, "que presenta un déficit con respecto a la urbana" y cree que las administraciones y los poderes públicos "deben trabajen con la diversidad que requiere la materia" ya que el territorio con pérdida de población es muy diverso y el fenómeno "obedece también a causas muy diferentes".

El informe es el fruto de 323 entrevistas a voces representativas del medio rural, tanto individuales como colectivas, que incluyen administraciones locales -ayuntamientos y diputaciones-, plataformas, periodistas, entidades y colectivos, con la novedad este año de los jóvenes y los emprendedores rurales.

Manuel Campo Vidal, director del estudio y presidente de Next Educación, destacó que el 85 por ciento de la población española vive en el 15 por ciento del territorio, un desequilibrio que definió como "un arco voltaico de tensiones, de tipo económico y social, pero también en otras vertientes, como la sostenibilidad medioambiental".

El acto de presentación del estudio, elaborado por esta empresa consultora y de formación, junto con Fundación AXA e Hispasat, fue presidido por la vicepresidenta primera del Senado, Cristina Narbona; y por Francesc Boya, secretario general para el Reto Demográfico del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco).